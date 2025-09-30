Eva: Quando il cuore risveglia vecchi desideri.

Eva, una donna sulla soglia dei cinquant’anni, si trova intrappolata in una routine matrimoniale consolidata da oltre due decenni, un’esistenza definita anche dalla responsabilità genitoriale verso due figli ormai adolescenti.

La sua vita, apparentemente ordinata e prevedibile, viene improvvisamente scossa da un’esperienza inaspettata: una scintilla inattesa, un’emozione primordiale che si manifesta con la familiarità delle farfalle allo stomaco, un risveglio emotivo che la costringe a una radicale rivalutazione del proprio percorso.

“La mia amica Eva”, il nuovo film di Cesc Gay, esplora questo conflitto interiore con una delicatezza e un’ironia tipiche del suo cinema.

Gay, autore di opere come “Truman – Un vero amico è per sempre”, “Sentimental” (e del suo remake italiano “Vicini di casa”) e “Krámpack”, dimostra ancora una volta la sua abilità nel sondare le complessità delle relazioni umane e le crepe sottili che possono incrinare anche le certezze più radicate.

Eva, affermata agente editoriale, si trova a Roma per un viaggio di lavoro.

L’incontro con Alex, uno sceneggiatore argentino interpretato da Rodrigo de la Serna, si rivela il catalizzatore di un cambiamento profondo.

Non serve una dichiarazione d’amore esplicita, né un gesto eclatante.

Sono piccoli, quasi insignificanti, dettagli: uno sguardo, una battuta, la condivisione di un momento di silenziosa complicità durante una cena, la vicinanza fisica in una stanza d’albergo.

Questi elementi, apparentemente banali, risvegliano in Eva un desiderio sopito: quello di riscoprire l’ebbrezza dell’innamoramento, la sensazione di essere trasportati da un’emozione incontrollabile, prima che il tempo la condanni a una vita di rimpianti.

Spinta da un impulso irrefrenabile, Eva compie una scelta drastica: abbandona il marito e i figli, interrompendo un legame costruito su fondamenta apparentemente solide.

Questo gesto, radicale e apparentemente irresponsabile, segna l’inizio di un percorso di scoperta personale, costellato di tentativi, errori e fallimenti.

Eva si confronta con la solitudine, l’incertezza e la difficoltà di reinventarsi a un’età in cui le convenzioni sociali sembrano imprigionarla.

Il film non si concentra solo sull’aspetto romantico della storia, ma esplora anche il tema dell’amicizia femminile come sostegno e conforto in un momento di crisi.

Un gruppo di amiche fidate si rivela fondamentale per Eva, offrendo ascolto, consigli e un porto sicuro in cui rifugiarsi.

Il percorso di Eva non è lineare e la sua ricerca dell’amore si rivela più complessa di quanto inizialmente immaginato.

La sua ricerca non è solo quella di un compagno, ma anche di una nuova identità, di un significato più profondo per la propria esistenza.

E, come spesso accade nella vita, il destino interviene in modo inaspettato, portando Eva a un nuovo incontro con Alex, un evento che apre la strada a un futuro incerto, ma ricco di possibilità.

Il film, con la sua commedia agrodolce, riflette sulla fragilità dei legami, la difficoltà di conciliare desideri individuali e responsabilità familiari, e la capacità – e forse il diritto – di reinventarsi, anche quando il tempo sembra scorre troppo velocemente.