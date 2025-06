Film Commission Lazio: Rinascita del Cinema e dell’Audiovisivo

La rinascita del cinema e dell’audiovisivo nella regione Lazio prende forma con il lancio della nuova Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio, un’iniziativa volta a ridefinire il ruolo e l’impatto del territorio come hub creativo di rilevanza nazionale e internazionale. Questa trasformazione profonda non è semplicemente un cambio di denominazione, ma una revisione strategica e strutturale volta a superare le criticità del passato e a proiettare il Lazio in una posizione di leadership nel settore dell’intrattenimento.Il Consiglio di Amministrazione, guidato dalla Presidente Maria Giuseppina Troccoli, affiancato dal Vicepresidente Christian Uva e dall’Amministratore Delegato Lorenza Lei, incarna una visione proiettata verso il futuro, consapevole delle esigenze di un mercato in continua evoluzione. L’obiettivo primario è quello di fornire alle produzioni un ambiente stabile e prevedibile, un terreno fertile per la crescita e l’innovazione, superando le incertezze che spesso hanno frenato lo sviluppo del settore.Il lancio ufficiale, un evento significativo alla presenza di figure di spicco come Michele Placido, Valerio Mastandrea e numerosi professionisti del settore, ha sottolineato l’urgenza di un cambio di paradigma. La Fondazione si pone come catalizzatore per l’attrazione di coproduzioni, non solo attraverso un’assistenza logistica efficiente, ma anche attraverso la creazione di un ecosistema favorevole all’incontro tra culture e competenze diverse.Un pilastro fondamentale di questa nuova stagione è l’attenzione rivolta all’industria cinematografica e audiovisiva. La Fondazione si impegna a sviluppare percorsi di sostegno mirati, combinando contributi economici con un’assistenza tecnico-organizzativa personalizzata. L’attivazione di sportelli territoriali dislocati in tutta la regione mira a semplificare l’accesso ai servizi e a creare una rete di supporto capillare per le produzioni, riducendo le barriere burocratiche e logistiche.La formazione rappresenta un investimento strategico per il futuro. La Fondazione non solo promuoverà programmi educativi, workshop e masterclass, ma integrerà attivamente la prestigiosa Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté, offrendo corsi gratuiti per le professioni chiave del cinema. Questo impegno mira a coltivare nuovi talenti e a fornire opportunità concrete di accesso al mercato del lavoro, affrontando la carenza di competenze specializzate.La Presidente Troccoli ha sottolineato l’importanza di nutrire il talento emergente, affermando che la crescita del cinema italiano dipende dalla capacità di coltivare le nuove generazioni di registi, sceneggiatori e attori, ma anche di valorizzare le maestranze che rappresentano un patrimonio inestimabile. L’attenzione si estende a tutte le figure che compongono il settore, dalle professioni più specializzate a quelle meno visibili, inclusi agenti, casting director e location manager, con l’obiettivo di creare un sistema più coeso, inclusivo e aperto all’innovazione.La Fondazione intende rafforzare la presenza del cinema e dell’audiovisivo italiano sui principali mercati e festival internazionali, promuovendo attivamente le coproduzioni e facilitando l’incontro con partner esteri. In definitiva, la nuova Film Commission di Roma e del Lazio aspira a diventare un motore di crescita economica e culturale per la regione, un punto di riferimento per l’eccellenza creativa e un esempio di come il cinema possa contribuire al benessere sociale e alla promozione dell’immagine dell’Italia nel mondo.