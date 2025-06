Fori Imperiali a Notte: Un Viaggio nell’Antica Roma

Immergersi nella storia millenaria di Roma, sotto un manto di stelle, è l’esperienza che attende visitatori e romani dalla vigilia dell’estate fino alla conclusione del settembre romano. Dal 20 giugno al 28 settembre, un’occasione unica si rinnova: l’apertura notturna dell’area archeologica dei Fori Imperiali, un viaggio emozionante nel cuore pulsante dell’antica Roma. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione capitolina, assessorato alla Cultura e sovrintendenza ai Beni Culturali, con la collaborazione di Zètema Progetto Cultura, offre un percorso suggestivo pensato per risvegliare la memoria del passato.L’accesso all’area, situato in prossimità della Colonna Traiana e facilmente individuabile da Piazza della Madonna di Loreto, è stato progettato per accogliere al meglio ogni tipo di visitatore. Una scalinata conduce al livello dell’area archeologica, mentre un comodo ascensore garantisce l’accessibilità a persone con mobilità ridotta. Il percorso, della durata di circa un’ora, si snoda su una passerella appositamente realizzata, che permette di ammirare le vestigia dell’antica Roma senza arrecare danni al sottostante patrimonio archeologico.Le visite, suddivise in piccoli gruppi di massimo venticinque persone, sono accompagnate da guide esperte che, attraverso racconti avvincenti e dettagli storici accurati, svelano i segreti e le curiosità di questo luogo straordinario. Ogni sera, si alternano tour in italiano e in inglese, per accogliere un pubblico internazionale desideroso di conoscere la grandezza dell’Impero Romano. Il percorso inizia con l’imponente Foro di Traiano, architettonico capolavoro voluto dall’imperatore Traiano per celebrare le sue vittorie. Si prosegue poi attraverso una galleria sotterranea, un suggestivo tunnel che si apre sul Foro di Cesare, un complesso urbanistico che testimonia l’evoluzione della città romana. Qui, tra i resti del Tempio di Venere e i portici che un tempo ospitavano le *tabernae*, antichi negozi e uffici, si possono immaginare le dinamiche commerciali e sociali dell’epoca. Il viaggio continua verso la Curia, antica sede del Senato romano, cuore politico dell’Impero. L’itinerario si conclude con l’uscita su Via dei Fori Imperiali, in prossimità di Largo Corrado Ricci, offrendo una prospettiva privilegiata sul complesso archeologico illuminato.L’iniziativa trova finanziamento nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in particolare attraverso il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2024, destinato a celebrare il Giubileo della Chiesa Cattolica del 2025. Questo finanziamento sostiene specifici progetti di accoglienza e vigilanza nei siti archeologici e nei musei di Roma Capitale, garantendo un’esperienza sicura e di alta qualità per i visitatori, e contribuendo alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio culturale romano, un bene prezioso per l’intera umanità. L’apertura notturna dei Fori Imperiali rappresenta dunque un’occasione imperdibile per rivivere la storia, la bellezza e la grandezza di Roma.