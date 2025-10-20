Frankenstein_diptych: Un Viaggio nell’Anima Umana tra Amore e Odio

La compagnia Motus, da sempre al confine tra danza, teatro e arti visive, presenta a Roma “Frankenstein_diptych (love story + history of hate)”, un’opera ambiziosa e profondamente attuale.

In prima assoluta al Romaeuropa Festival, in collaborazione con La Fabbrica dell’Attore e al Teatro Vascello (22-26 ottobre), il dittico ideato da Daniela Nicolò ed Enrico Casagrande non è una rilettura di Frankenstein, ma una dissezione emotiva e sociale del mito di Mary Shelley, trasformandola in una lente attraverso cui osservare le lacerazioni del nostro tempo.

L’opera, interpretata da Tomiwa Samson Segun Aina, Yuan Hu ed Enrico Casagrande, si articola in due nuclei distinti ma interconnessi: “love story” (2023) e “history of hate” (2025).

La scelta di presentare il progetto come dittico sottolinea la dialettica interna al racconto di Shelley, un’oscillazione costante tra la speranza dell’affetto e la brutalità del rifiuto, tra la creazione e la distruzione, che si riflette, inevitabilmente, nella condizione umana contemporanea.

“love story” si immerge nella psiche tormentata di Mary Shelley e nel dramma esistenziale delle sue creature, figure ibride, ai margini della società, intrappolate in una ricerca disperata di riconoscimento e amore.

Il lavoro esplora la zona grigia tra l’umano e il non-umano, de-costruendo i confini precostituiti tra cura e abbandono, tra desiderio e paura primordiale.

I tre performer incarnano una triade fluida e interdipendente: la creatrice, il creatore, la creatura, figure che si sovrappongono e si contaminano a vicenda, simbolo della nostra intrinseca fragilità e della nostra ricerca di connessione.

La danza si fa linguaggio privilegiato per esprimere l’indicibile, per sondare le profondità di un’esperienza emotiva altrimenti ineffabile.

“history of hate”, che seguirà nel 2025, è la tragica conseguenza del fallimento dell’amore, dell’incapacità collettiva di accogliere l’alterità.

Rappresenta la spirale discendente in cui l’amore negato si trasforma in rabbia, l’incontro fallisce e si manifesta il rigetto.

La tenerezza si sgretola, la benevolenza si corrompe, e la figura del mostro emerge dalle ceneri di un’opportunità perduta, intrappolato nel vuoto dell’incomprensione e tormentato dalla solitudine.

Questa seconda parte si preannuncia come un atto d’accusa contro una società incapace di gestire la diversità, un monito sulla pericolosità dell’esclusione e dell’intolleranza.

Motus, con la sua consueta sensibilità e la sua ricerca estetica innovativa, non offre una risposta definitiva, ma pone interrogativi cruciali: cosa significa essere umani in un mondo sempre più frammentato? Come possiamo costruire ponti invece di erigere muri? “Frankenstein_diptych” si configura quindi come un’opera provocatoria e commovente, un viaggio nell’abisso dell’animo umano e una riflessione urgente sulle responsabilità che ci riguardano tutti.