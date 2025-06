Giorgia: L’unica, il Nuovo Singolo e i 30 Anni di Come Saprei

Giorgia: Un Nuovo Capitolo Sonoro e un Trionfo di Emozioni LiveDopo un percorso artistico costellato di successi, che l’ha consacrata come una delle voci più iconiche e amate del panorama musicale italiano, Giorgia irrompe con “L’unica”, un nuovo singolo che incarna la sua continua evoluzione artistica. L’uscita, fissata per il 20 giugno, segna l’inizio di un capitolo sonoro fresco e avvolgente, distribuito da Epic/Sony Music Italy. Questo brano, frutto della sapiente collaborazione tra Cripo e Katoo alla produzione e composizione, con la sensibilità lirica di Alessandro La Cava e Federica Abbate alla scrittura, si configura come un’opera che trascende le tendenze temporanee, fondendo elementi organici e elettronici in un tessuto sonoro raffinato e internazionale. “L’unica” dipinge un affresco di cuori infranti, affrontati con una miscela inedita di ironia tagliente e un’energia contagiosa, rivelando una nuova sfaccettatura dell’artista.In concomitanza con l’uscita del singolo, si aprono le danze per la celebrazione dei 30 anni di “Come Saprei”, un’opera che ha segnato un’epoca e che sarà riproposta in un tour memorabile. Le date inaugurali, il 13 e il 14 giugno, si svolgeranno nell’imponente cornice delle Terme di Caracalla, un luogo intriso di storia e suggestione, e promettono un’esperienza immersiva per il pubblico. L’estate si preannuncia intensa, con appuntamenti esclusivi in location uniche, a testimonianza del profondo legame tra Giorgia e il suo pubblico. A partire da novembre, l’artista tornerà a illuminare i palazzetti dello sport italiani, consolidando il suo ruolo di regina indiscussa del palco.Un Viaggio Musicale Attraverso l’Italia: Le Date ImperdibiliIl “Come Saprei Live 2025” si configura come un’esperienza multisensoriale, un viaggio attraverso luoghi iconici e suggestivi:* 11 giugno 2025: Anfiteatro Giovanni Paolo II di Sordevolo (Bi) – Data Zero* 13 giugno 2025: Terme di Caracalla di Roma – Sold Out* 14 giugno 2025: Terme di Caracalla di Roma – Sold Out* 21 luglio 2025: Villa Manin di Codroipo (Ud)* 25, 26, 28 luglio 2025: Teatro Greco di Siracusa – Sold Out (tutte le date)* 16 settembre 2025: Reggia di Caserta – Piazza Carlo di Borbone – Sold Out* 26 settembre 2025: Reggia di Caserta – Piazza Carlo di BorboneIl tour “Palasport Live” prosegue l’esplorazione musicale di Giorgia, raggiungendo i principali palazzetti dello sport del paese:* 25 novembre 2025: Jesolo (VE) – Palazzo del Turismo – Data Zero* 6 dicembre 2025: Bologna – Unipol Arena* 8 dicembre 2025: Firenze – Nelson Mandela Forum* 10 dicembre 2025: Torino – Inalpi Arena* 12 dicembre 2025: Pesaro – Vitrifrigo Arena* 13 dicembre 2025: Milano – Unipol Forum – Sold Out* 16 dicembre 2025: Padova – Kioene Arena – Sold Out* 19 dicembre 2025: Roma – Palazzo dello Sport – Sold Out* 20 dicembre 2025: Bari – Palaflorio – Sold Out* 22 dicembre 2025: Roma – Palazzo dello Sport* 21 marzo 2026: Bologna – Unipol Arena* 23 marzo 2026: Milano – Unipol Forum* 28 marzo 2026: Firenze – Mandela ForumPer l’acquisto dei biglietti e ulteriori informazioni, si invita a consultare il sito ufficiale: www.friendsandpartners.it. Un viaggio emozionante, un’esperienza unica, un’occasione irripetibile per celebrare la musica di Giorgia.