Giornate FAI d’Autunno: un tesoro nascosto da scoprire.

Il patrimonio italiano, in ogni sua sfumatura, si svela al pubblico attraverso le Giornate FAI d’Autunno, un evento che si configura non solo come un’occasione di scoperta, ma come una vera e propria celebrazione dell’identità nazionale.

Quest’anno, l’appuntamento – in programma l’11 e il 12 ottobre – si propone di aprire le porte di oltre 700 luoghi eccezionali, disseminati in 350 città, gioielli nascosti altrimenti inaccessibili ai circuiti turistici convenzionali.

L’itinerario proposto non è una mera esibizione di monumenti, ma un percorso emozionale attraverso la storia e le storie che hanno plasmato l’Italia.

Si pensi a Villa Verdi a Sant’Agata, dimora silente testimone della vita e dell’opera del compositore, o al Campo 78 di Sulmona, luogo di memoria che ricorda il passaggio, spesso drammatico, di soldati alleati prigionieri durante la Seconda Guerra Mondiale.

Il Carcere delle Nuove di Torino, con le sue mura che hanno racchiuso voci di resistenza e ideali antifascisti, offre un toccante spaccato di un passato recente e doloroso.

A contrastare le ferite della storia, si staglia la luce dell’amore, narrato attraverso le vicende di Adele Mazzei, giovane maestra giunta a Lustra per seguire il suo amato.

La sua dedizione all’insegnamento, che illuminava le menti dei bambini e istruiva i loro genitori, incarna la profonda convinzione che l’istruzione sia il motore di cambiamento e di progresso sociale.

Dietro questo straordinario evento, si cela l’impegno e la passione di un esercito di volontari, i “Ciceroni” FAI, un numero impressionante di 15.000 persone, con una forte componente giovanile, che offrono gratuitamente il loro tempo e le loro competenze per accogliere e guidare i visitatori.

Questa rete di volontari rappresenta il cuore pulsante del FAI, un’associazione nata nel 1975 grazie all’iniziativa di Giulia Maria Crespi e Renato Bazzoni, e che, quest’anno, celebra il suo cinquantesimo anniversario.

Il Palazzo del Viminale, scelto come palcoscenico di questa edizione, testimonia l’ambizione di un’Italia che si proietta verso il futuro senza dimenticare le proprie radici.

Progettato dall’architetto Manfredo Manfredi su volontà di Giovanni Giolitti, l’edificio incarna un’architettura monumentale che dialoga con la grandezza dell’antica Roma e con le aspirazioni di una nazione in ascesa.

Come sottolineato dal sottosegretario Emanuele Prisco, il Viminale è un simbolo dell’identità nazionale, un luogo che racchiude la memoria storica e le funzioni dello Stato.

Il presidente Marco Magnifico definisce le Giornate FAI un “miracolo” in un mondo spesso segnato da notizie angoscianti.

Un evento che, pur non risolvendo i problemi globali, offre un raggio di speranza e promuove la convivenza civile, seminando semi di pace tra le persone.

Un’occasione per riscoprire la bellezza nascosta del nostro Paese, la ricchezza del nostro patrimonio culturale e l’importanza della memoria condivisa.