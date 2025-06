Globo d’Oro al Campidoglio: il cinema italiano torna al centro

Il Campidoglio si appresta ad accogliere un evento di rilievo per il panorama cinematografico italiano: la cerimonia del Globo d’Oro, prestigioso riconoscimento conferito dall’Associazione della Stampa Estera in Italia. Il 2 luglio, in un contesto istituzionale di grande respiro, la serata celebrerà le eccellenze del cinema nazionale, guidata dalla voce autorevole di Betty Senatore, storica presenza sulle frequenze di Radio Capital.Quest’edizione, a detta delle responsabili Francesca Biliotti e Constanze Templin, assume un significato particolare, sancendo il ritorno del grande cinema al centro dell’attenzione istituzionale. Il premio sottolinea l’importanza di una sinergia tra arte e istituzioni, un connubio imprescindibile per la promozione e la diffusione della cultura.Il processo di selezione, condotto da un comitato di oltre quaranta corrispondenti esteri provenienti da ogni angolo del globo, ha distillato una rosa di contendenti di altissimo livello. Per il Globo d’Oro al Miglior Film, si sfidano “Il Nibbio” di Alessandro Tonda, un’opera che sonda le profondità dell’animo umano con uno sguardo acuto e commovente; “Le assaggiatrici” di Silvio Soldini, un viaggio ironico e sensibile nel mondo della gastronomia; e “La città proibita” di Gabriele Mainetti, un thriller urbano che esplora temi complessi con un linguaggio visivo potente. La stessa opera di Mainetti si candida anche per la Migliore Regia, competendo con “Napoli New York” di Gabriele Salvatores, un’affascinante riflessione sulla diaspora italiana. La categoria Migliore Opera Prima vede primeggiare “La casa degli sguardi” di Luca Zingaretti, un debutto ricco di promesse; “Ciao bambino” di Edgardo Pistone, un racconto intimo e struggente; e “Per il mio bene” di Mimmo Verdesca, un’esplorazione delicata delle relazioni umane.La competizione tra gli interpreti è altrettanto agguerrita. Nella categoria Migliore Attrice, si contendono il riconoscimento Barbora Bobulova, Federica Luna Vincenti e Sonia Bergamasco, le cui interpretazioni hanno saputo catturare l’essenza dei personaggi che interpretano. La sfida tra gli attori vede protagonisti Giuseppe Battiston, Fabrizio Gifuni e Claudio Santamaria, i cui volti e le cui performance hanno lasciato un segno indelebile nel panorama cinematografico.La serata sarà arricchita dalla consegna del premio alla Giovane Promessa, un riconoscimento destinato a sostenere e incoraggiare le nuove generazioni di artisti, il cui nome sarà svelato solo durante la cerimonia. Il Maestro Pupi Avati sarà omaggiato con il Premio alla Carriera, un tributo alla sua lunga e prolifica attività, che ha contribuito a definire l’identità del cinema italiano. Il Gran Premio della Stampa Estera, un riconoscimento speciale dedicato agli italiani che si distinguono per il loro impegno artistico nel mondo, quest’anno sarà conferito a Isabella Rossellini, icona di stile e di talento, ambasciatrice della cultura italiana nel mondo.La qualità della sceneggiatura è al centro dell’attenzione nella categoria dedicata, con in lizza opere come “Le assaggiatrici”, “La città proibita” e “Napoli New York”. La maestria visiva si esprime nella sezione Migliore Fotografia, dove Paolo Carnera, Maurizio Calvesi e Michele D’Attanasio si contendono il prestigioso Globo d’Oro, testimoniando la ricchezza e la diversità del linguaggio cinematografico italiano.