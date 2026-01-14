Harry’s Magic Symphony: Un Viaggio Incantato tra Note e Magia

Ripercorri le orme di Harry Potter in un’esperienza sinfonica senza precedenti, con “Harry’s Magic Symphony by Lords of the Sound”.

Due date imperdibili: il 7 febbraio a Firenze, al Teatro Cartiere Carrara, alle ore 20.30, e il 10 febbraio a Roma, all’Auditorium della Conciliazione, alle ore 19.00.

Più che un semplice concerto, si tratta di un’immersione totale nel mondo incantato creato da J.

K.

Rowling, un omaggio vibrante e suggestivo alla saga che ha catturato l’immaginazione di intere generazioni.

I Lords of the Sound, un’orchestra sinfonica di cinquanta elementi guidata dal direttore artistico Yakobenchuk Nazar, sono i tessitori di questa magia.

Nati circa dieci anni fa, hanno ridefinito il concetto di performance sinfonica, combinando l’imponenza di un’orchestra con effetti visivi mozzafiato e scenografie elaborate, per creare uno spettacolo che trascende i confini della musica tradizionale.

L’esecuzione si articola attorno alle iconiche composizioni di John Williams, il genio musicale che ha definito l’atmosfera delle avventure di Harry, Hermione e Ron. Da “Hedwig’s Theme” a “Harry’s Wondrous World”, ogni nota evoca ricordi indelebili, trasportando il pubblico tra le mura di Hogwarts e i suoi angoli più misteriosi.

La musica non è solo accompagnamento, ma diventa narratrice, un elemento imprescindibile per ricostruire la magia della saga.

Un enorme led wall proietta immagini evocative tratte dai film, creando un contesto visivo dinamico e coinvolgente.

Sul palco, figure emblematiche come Albus Silente, Severus Piton, Harry, Hermione e Ron si materializzano, amplificando l’emozione e la familiarità dello spettacolo.

L’iniziativa, nata dall’ingegno di Andrii Novatorov, fonde l’eccellenza tecnica di un’orchestra sinfonica con l’impatto emotivo di un’esperienza visiva spettacolare.

Il repertorio dei Lords of the Sound è vastissimo: un tesoro di oltre trecento arrangiamenti che spaziano dalle colonne sonore cinematografiche e televisive, alle musiche per videogiochi e ai più grandi successi contemporanei.

Per rendere la serata ancora più memorabile, è previsto un concorso a premi per il pubblico che si presenterà con il costume a tema più originale e creativo.

Un’occasione unica per celebrare il talento di John Williams, un compositore attivo e prolifico, in procinto di festeggiare il suo novantiquattresco anno di vita, autore di colonne sonore che hanno segnato la storia della musica mondiale, da “E.

T.

” a “Schindler’s List”, passando per le indimenticabili avventure di Indiana Jones e l’epica saga di Star Wars.

Preparatevi a un’esperienza che riaccenderà la magia dentro di voi.