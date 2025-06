India Città Aperta: Estate di Creatività al Teatro di Roma

India Città Aperta: Un’Estate di Convergenze Creative al Teatro di RomaDall’8 luglio al 3 agosto, il Teatro di Roma si trasforma in un vibrante ecosistema culturale con “India Città Aperta”, una rassegna estiva che ambisce a ridefinire il concetto di spazio scenico e di relazione tra arte e comunità. Più di un semplice calendario eventi, “India Città Aperta” si configura come un’esperienza immersiva, un laboratorio di idee e un invito all’incontro tra diverse forme espressive e pubblici eterogenei.Il progetto, promosso dal Teatro di Roma in sinergia con Dominio Pubblico, rappresenta il culmine di un percorso volto ad ampliare l’orizzonte del lavoro teatrale, sfruttando l’estate come terreno fertile per la sperimentazione e l’innovazione. Come sottolinea Francesco Siciliano, Presidente della Fondazione Teatro di Roma, “l’estate offre la possibilità di sdoganare le convenzioni, di abbracciare l’audacia e di esplorare territori inesplorati, al di là dei confini della stagione teatrale ordinaria”.Il titolo, omaggio al capolavoro di Roberto Rossellini, evoca un senso di movimento, di flusso continuo, di energia vitale che pervade la città e che si riflette nella programmazione. Il direttore artistico Luca De Fusco, affiancato da Tiziano Panici, ha curato un cartellone ricco e diversificato, che spaziano tra letteratura, musica, teatro e arti visive, creando connessioni inaspettate e stimolando il dialogo tra discipline.Il programma si articola in una pluralità di voci e linguaggi, con incontri dedicati alla scena letteraria contemporanea, come la presentazione del libro “Showpero, Manifesto selvaggio contro il talento” di Lorenzo Maragoni e Niccolò Fettarappa, che invita a riflettere sul ruolo dell’arte e dell’artista nella società. Formati originali, come “BeiRicordi Show” di Anomalia Media e “BookVibes” di Giulia Ananìa, propongono approcci innovativi per avvicinare il pubblico al mondo della letteratura e dell’editoria, smontando le barriere tra autore, editore e lettore.La musica si intreccia con il teatro canzone e con recital di artisti affermati e emergenti, come Emilio Stella, Er Pinto e il duo Beabaleari, creando atmosfere suggestive e coinvolgenti. Il teatro contemporaneo, con opere che affrontano tematiche complesse e utilizza linguaggi innovativi, occupa un posto di rilievo, con spettacoli come “Uno spettacolo” di Leonardo Manzan, “Brutta – Storia di un corpo come tanti” di Cristiana Vaccaro, “Introversa” di Paola Michelini e “Filippo Timi Live – Non sarò mai Elvis Presley” di Filippo Timi, che mettono in discussione le convenzioni e stimolano la riflessione critica.”India Città Aperta” non è solo una rassegna, ma un vero e proprio invito a riscoprire la città come palcoscenico, a celebrare la creatività in tutte le sue forme e a costruire un senso di comunità attraverso l’arte. Un’estate di incontri, di emozioni e di nuove prospettive per il Teatro di Roma e per il suo pubblico.