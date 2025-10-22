La Lezione: Quando Giustizia e Vendetta si Confondono

Il confine tra vittima e carnefice si rivela un terreno labile e insidioso nel cuore de “La lezione”, un’opera cinematografica di Stefano Mordini che esplora le zone d’ombra dell’animo umano.

Matilda De Angelis, nel ruolo di Elisabetta, un’avvocata triestina di notevole acume, incarna la complessità di una figura tormentata, forgiata da un passato doloroso e costretta a navigare un mare di ambiguità morali.

Il film, presentato alla Festa del Cinema di Roma e in arrivo nelle sale, non offre facili etichette, ma invita a un’immersione profonda nel labirinto della psiche umana.

La narrazione si dipana attorno alla difesa di un professore universitario (interpretato da Stefano Accorsi), accusato di violenza sessuale.

Elisabetta lo difende con abilità, ottenendo un verdetto favorevole.

Tuttavia, la sua storia personale si intreccia in modo inestricabile con quella del suo cliente.

La reintegrazione del professore, relegato a ruoli marginali nell’ambiente accademico e la successiva richiesta di una nuova causa legale, innescano una spirale di eventi che rivelano le fragilità e le cicatrici nascoste di Elisabetta.

Il film si distingue per la sua capacità di destabilizzare le certezze dello spettatore, mettendo in discussione la tradizionale dicotomia tra bene e male.

Elisabetta, inizialmente percepita come un’eroina della giustizia, si rivela essere una figura sfaccettata, segnata da un passato di persecuzione da parte dell’ex compagno, Marlon Joubert, un uomo violento e con precedenti per stalking. Questo trauma personale contribuisce a plasmare il suo approccio professionale e a giustificare, in una certa misura, le sue scelte, anche quando queste si rivelano moralmente discutibili.

Stefano Accorsi sottolinea l’importanza di evitare la creazione di un “cattivo da manuale”.

Il professore, pur colpevole di atti riprovevoli, agisce spinto da una logica interna, una necessità di controllo e manipolazione.

Il personaggio si maschera dietro una facciata che Elisabetta deve faticare a penetrare.

La vera abilità manipolativa risiede nella capacità di creare empatia, di instaurare un rapporto che, sebbene apparente, permette di esercitare un potere subdolo e pervasivo.

“La lezione” si configura quindi come un’analisi psicologica acuta e disturbante, che scava nei meccanismi di difesa dell’individuo, nelle dinamiche di potere e nella sottile linea che separa la ricerca di giustizia dalla vendetta.

Il film non offre risposte semplici, ma stimola una riflessione profonda sulla complessità dell’animo umano e sulla capacità di trasformare il dolore in una forza oscura e manipolatrice.

Il trauma, in questo contesto, non è solo un peso da sopportare, ma un motore che alimenta una spirale di azioni che sfumano i confini tra vittima e aguzzino.