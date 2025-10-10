La Stazione: Ritorno al Cinema Intimo e Universale di Rubini

“La Stazione”: Un Ritorno alle Origini di un Cinema Intimo e UniversaleLa Festa del Cinema di Roma celebra un ritorno significativo: “La Stazione”, l’esordio registico di Sergio Rubini del 1990, riappare al pubblico in una versione restaurata, un’occasione imperdibile per riscoprire un’opera che ha segnato profondamente il panorama cinematografico italiano.

La presentazione, all’interno della sezione “Storia del Cinema – Restauri”, non è solo un omaggio al film, ma anche un’occasione per riflettere sull’evoluzione del cinema italiano e sull’importanza della conservazione del patrimonio culturale.

“La Stazione” si configura come un’opera corale che ha incarnato lo spirito di un’epoca, un periodo di transizione e di profonda riflessione identitaria nel nostro paese.

Il film, tratto dall’omonima commedia teatrale di Umberto Marino, si distingue per la sua capacità di trasformare un microcosmo – l’ambiente limitato dell’ufficio di un capostazione di provincia, illuminato da un’unica notte – in un affresco universale dei rapporti umani.

La sceneggiatura, frutto della collaborazione tra Marino, Rubini e Gianfilippo Ascione, sprigiona una narrazione densa di silenzi, sguardi e sottili ironie, dove l’apparente minimalismo formale si rivela veicolo di una potente emozionalità.

L’opera si colloca all’interno di un filone cinematografico che recupera l’autorialità e l’attenzione ai dettagli, pur mantenendo una profonda connessione con il reale e con le sue contraddizioni.

In un’Italia alle prese con una crisi di valori, il film offre uno spaccato di intimità e di ricerca di senso, attraverso l’incontro inaspettato tra sconosciuti.

La pellicola si rivela un ritratto di un’epoca e, al contempo, un’esplorazione senza tempo delle dinamiche relazionali.

Il film fu una fucina di talenti, lanciando tre interpreti che avrebbero poi segnato la storia del cinema italiano: Sergio Rubini, capace di incarnare un eroe poetico e vulnerabile, Margherita Buy, già interprete di grande spessore, ed Ennio Fantastichini, attore capace di incarnare figure comiche e drammatiche con pari maestria.

Le loro interpretazioni, fresche e autentiche, contribuiscono a rendere il film un’esperienza coinvolgente e memorabile.

Il restauro, curato con maestria dai laboratori di Cinecittà, non solo restituisce al film la sua bellezza originale, ma offre anche l’opportunità di apprezzarne la qualità tecnica e artistica con occhi nuovi.

“È come se il tempo si fermasse, e ci si ritrovasse di nuovo giovani, carichi di entusiasmo e di speranza,” commenta Rubini.

Il restauro di “La Stazione” si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione del patrimonio cinematografico italiano, che vede Cinecittà impegnata nella conservazione e nel restauro di opere di grande significato storico e culturale.

Manuela Cacciamani, amministratrice delegata di Cinecittà, sottolinea l’importanza di questa iniziativa per le future generazioni, affinché possano conoscere e apprezzare la ricchezza e la diversità del cinema italiano.

La sua visione si proietta verso un’ampliamento del canone di film e registi da riscoprire e celebrare, arricchendo così il panorama culturale nazionale e internazionale.

La proiezione restaurata di “La Stazione”, Domenica 19 ottobre alla Casa del Cinema, sarà un momento di festa e di riflessione, un’occasione per riappropriarsi di un film che ha saputo raccontare l’Italia di un’epoca, con sguardo lucido e sguardo poetico.