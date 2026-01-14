Letteratura: Classici, Riflessioni e Incontri a Roma.

Lezioni di Letteratura: Un Viaggio Intellettuale tra Echi del Passato e Riflessioni sul PresenteLa Fondazione Musica per Roma, in collaborazione con la Fondazione De Sanctis, presenta la sesta edizione di “Lezioni di Letteratura”, un ciclo di incontri che si configura come un’immersione profonda nel cuore della letteratura mondiale, un’occasione unica per dialogare con i classici e le opere contemporanee attraverso le voci di alcuni dei più acuti interpreti della cultura italiana.

Dal 15 gennaio al 4 maggio 2026, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, ogni lunedì alle ore 19:30, si aprirà uno spazio di riflessione e approfondimento, un laboratorio intellettuale dove la passione per i libri si fonde con l’analisi critica e la sensibilità personale.

“Lezioni di Letteratura” non è una semplice recensione o un’introduzione a un autore, ma un percorso intimo e originale, un’esplorazione delle connessioni tra l’opera letteraria e il percorso umano dell’interprete.

Ogni appuntamento è un’occasione per decostruire i significati, svelare le sfumature e cogliere le suggestioni che un testo può suscitare, in un continuo scambio tra passato e presente, tra tradizione e innovazione.

L’edizione 2026 si preannuncia particolarmente ricca e stimolante, con un programma variegato che spazia dalla letteratura del Novecento ai classici intramontabili, dalla narrativa europea ai capolavori della letteratura mondiale.

L’apertura è affidata ad Annalena Benini, che ripercorrerà con passione il significato di “È stato così” di Natalia Ginzburg, un romanzo capace di evocare la memoria e l’importanza dei legami familiari.

A seguire, Gianrico Carofiglio ci guiderà attraverso la ricerca interiore e la filosofia orientale di “Lo zen e il tiro con l’arco” di Eugen Herrigel, mentre Vittorio Lingiardi ci condurrà in un viaggio suggestivo nell’universo complesso e affascinante de “L’isola di Arturo” di Elsa Morante.

Giuseppe Culicchia affronterà la potenza disturbante e l’amarezza di “Estinzione” di Thomas Bernhard, mentre Beppe Severgnini esplorerà la scrittura frammentata e lirica di “Sillabari” di Goffredo Parise.

Emanuele Trevi ci trasporterà all’avventura piratesca e al mito dell’esplorazione de “L’isola del tesoro” di Robert Louis Stevenson, mentre Chiara Francini analizzerà la densa complessità linguistica e la profonda riflessione sulla condizione umana de “La cognizione del dolore” di Carlo Emilio Gadda.

Stefania Auci si immergerà nell’atmosfera gotica e misteriosa di “Dracula” di Bram Stoker, mentre Davide Rondoni e Angelo Piero Cappello proporranno un confronto illuminante tra due figure emblematiche del panorama culturale italiano: Gabriele D’Annunzio e San Francesco, due spiriti apparentemente opposti ma entrambi animati da una ricerca appassionata di bellezza e di trascendenza.

La conclusione del ciclo sarà affidata a Massimo Cacciari, che ci accompagnerà in un’analisi serrata e provocatoria de “Il Processo” di Franz Kafka, un romanzo che continua a interrogarci sul senso dell’esistenza e sui misteri del potere.

Un abbonamento a “Lezioni di Letteratura” costa € 75, mentre il biglietto per una singola lezione è disponibile al prezzo di € 10.

Un’occasione imperdibile per gli appassionati di letteratura e per chiunque desideri arricchire il proprio bagaglio culturale.