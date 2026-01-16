Lo spazio in versi: Poesia e musica a Roma, un dialogo emozionante.

Il Teatro di Roma, in una vibrante riproposizione de “Lo spazio in versi”, riaccende i riflettori su un dialogo ancestrale tra parola poetica e melodia d’autore.

La seconda edizione, inaugurata il 25 gennaio con Maria Grazia Calandrone e Nada, si propone come un percorso di immersione nelle profondità dell’animo umano, un’esplorazione sensoriale che si snoda tra le scenografie evocative del Teatro India e l’intimo abbraccio del Teatro Torlonia fino al 29 aprile.

Questo progetto, frutto dell’ingegno di Oscar Pizzo e curato con sapienza da Andrea Satta e Maria Grazia Calandrone, arricchito dagli interventi critici di Andrea Cortellessa, non è una semplice rassegna, ma un vero e proprio laboratorio di emozioni.

Si tratta di un invito a interrogare il nostro tempo, a decifrare i codici che regolano le nostre esistenze attraverso la voce di poeti e cantautori, figure artistiche capaci di tradurre in versi e note la complessità del reale.

La formula è semplice, apparente: amori che fioriscono e appassionati, disillusioni che lasciano ferite aperte, rinascite che illuminano il cammino, lampi di consapevolezza che squarciano l’ordinario.

Ma dietro questa semplicità si cela un’architettura di significati, un intreccio di sguardi e di ascolti che scuote le certezze e stimola la riflessione.

La rassegna, come rivelano i curatori, è un viaggio trasformativo.

Dalle serate si esce inevitabilmente arricchiti, scossi da una nuova prospettiva, come se il confine tra l’individuo e il collettivo si assottigliasse, dissolvendo le barriere tra le discipline artistiche.

Ogni evento, infatti, si configura come un incontro unico, un’occasione per approfondire la conoscenza di autori e opere, grazie anche alla presenza di figure chiave come Andrea Cortellessa, esperto lettore di versi, e Angelo Pelini, che con la sua arte pianistica aggiunge ulteriore colore emotivo all’esperienza.

Maria Grazia Calandrone e Andrea Satta, con la loro guida esperta, accompagneranno il pubblico in questo percorso di scoperta, illuminando i percorsi creativi e le sfumature delle opere presentate.

Le tematiche affrontate spaziano dall’amore, inteso come forza primigenia e fonte di gioia e sofferenza, alla solitudine, condizione esistenziale che definisce l’individualità, dalla delusione, amara conseguenza delle aspettative disattese, alla rabbia, sentimento potente che può generare cambiamento, per poi perdersi nell’immensità dell’infinito e nella visceralità delle emozioni più autentiche.

Il 4 febbraio, Nicola Bultrini e Giulio Casale daranno voce a queste tematiche nel Teatro Torlonia, seguiti, il 18 marzo, da Claudio Damiani e Diana Tejera, che creeranno un gioco di specchi tra metrica e melodia.

La stagione culminerà il 22 aprile con Giuliano Logos e Carmine Torchia, che, con la loro visione contemporanea, apriranno nuovi orizzonti espressivi, dimostrando come la poesia e la musica possano dialogare e arricchirsi reciprocamente, creando un’esperienza artistica indimenticabile.