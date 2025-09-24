Miet Warlop: un mare di emozioni al Teatro Argentina

Il palcoscenico si dissolve in un’estensione liquida, un’increspatura di seta e cashmere che pulsa al ritmo di un respiro primordiale.

Non una semplice onda, ma un’incarnazione del mare stesso, una forza inarrestabile che si eleva, si frange in un effimero scintillio e poi si ritrae, lasciando dietro di sé l’eco di un movimento eterno.

È l’apertura di *Inhale Delirium Exhale*, l’opera di Miet Warlop, presentata in prima nazionale al Teatro Argentina nell’ambito del Romaeuropa Festival, un segnale premonitore del suo ruolo di artista rappresentante del Belgio alla Biennale di Venezia 2026.

L’ambiente scenico si configura come un mare materico, un oceano di 6.500 metri di tessuti nobili, cuciti e manipolati per evocare un paesaggio in perenne mutamento.

Queste non sono semplici scenografie, ma attori silenziosi, in dialogo costante con i danzatori.

La seta e il cashmere, con la loro fluidità e la loro capacità di riflettere la luce, diventano specchi dell’anima, amplificando le emozioni e le energie in gioco.

La musica elettronica, prodotta dal collettivo Deewee, i rinomati Dewaele (Soulwax), tesse un manto sonoro complesso, un paesaggio acustico in continua evoluzione che sottolinea e intensifica il movimento dei corpi e dei tessuti.

*Inhale Delirium Exhale* trascende la semplice fusione tra danza, teatro e musica; si configura come un’installazione performativa immersiva, un’esperienza sensoriale che coinvolge lo spettatore in un viaggio interiore.

Warlop, attraverso questa architettura del movimento, esplora le dinamiche del pensiero creativo, il vortice incessante di idee e sensazioni che affollano la mente umana.

Il titolo stesso dello spettacolo suggerisce una dialettica costante: l’inspirazione, l’assunzione di nuove esperienze e nuove prospettive, si contrappone all’espirazione, al rilascio, alla trasformazione.

È un’indagine sul ciclo vitale, un’allegoria della creazione artistica, un riconoscimento della fragilità e della potenza dell’esistenza.

Il “delirio” evocato non è sinonimo di follia, ma piuttosto un flusso di coscienza ininterrotto, un’esplosione di possibilità che emerge tra un respiro e l’altro, alimentando il processo creativo e rivelando la bellezza intrinseca nel caos apparente.

Lo spettacolo non offre risposte definitive, ma invita lo spettatore a confrontarsi con la propria interiorità, a lasciarsi trasportare dalle onde del movimento e a riconoscere la propria connessione con il ritmo inarrestabile del mare.