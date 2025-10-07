Monique Veaute, Commandeur delle Arti e Lettere: Onore a Romaeuropa Festival

Nel cuore di Roma, tra le vestigia di una storia millenaria e proiettata verso l’avanguardia culturale, si è celebrata una figura chiave nella promozione del dialogo transnazionale: Monique Veaute, apprezzata direttrice artistica e figura di riferimento per Romaeuropa Festival, insignita del prestigioso titolo di Commandeur de l’ordre des arts et des lettres, conferito dall’Ambasciatore di Francia, Martin Briens.

La cerimonia, immersa nell’eleganza e nella storia di Villa Medici, ha rappresentato un momento di profonda simbologia, un omaggio a un percorso artistico costellato di visione, coraggio e dedizione.

L’onorificenza non è semplicemente un riconoscimento individuale, ma simboleggia l’impegno profuso per trasformare Roma in un crocevia di espressioni artistiche contemporanee, un palcoscenico globale dove culture diverse si incontrano e si fondono.

L’ambasciatore Briens ha sottolineato il ruolo di Veaute come “traghettatrice di culture”, una figura capace di anticipare i tempi e di promuovere un’Europa culturale vibrante, che si materializza in progetti ambiziosi e collaborazioni innovative.

Il suo spirito libero e il suo sguardo rivolto al futuro hanno contribuito a consolidare Romaeuropa Festival come un punto di riferimento imprescindibile nel panorama culturale europeo e internazionale.

Romaeuropa Festival, nato proprio tra le sale di Villa Medici, affonda le sue radici nella volontà di creare un ponte tra l’eredità classica e le sperimentazioni artistiche contemporanee.

Monique Veaute, con la sua direzione artistica, ha saputo ampliare questo orizzonte, accogliendo nuove generazioni di artisti e promuovendo un’estetica che abbraccia la multidisciplinarietà, l’innovazione tecnologica e un’apertura verso le nuove tendenze globali.

La sua visione ha superato i confini geografici e disciplinari, trasformando il festival in un laboratorio di idee e un motore di sviluppo culturale per la città di Roma.

Nel suo discorso di ringraziamento, Monique Veaute ha tributato un omaggio al team che ha contribuito a plasmare il Festival nel corso degli anni, riconoscendo il valore imprescindibile del lavoro collettivo e dell’impegno costante di Guido Fabiani, presidente, e Fabrizio Grifasi, attuale direttore generale e artistico, che ha saputo portare avanti la visione originaria con rigore e lungimiranza.

Un ringraziamento speciale è stato dedicato al personale di Villa Medici, che con generosità ha sostenuto i primi passi del progetto.

L’onorificenza si configura dunque come un riconoscimento non solo dell’opera di Monique Veaute, ma dell’intera comunità che ha animato e continua ad animare Romaeuropa Festival, un progetto nato con l’intento di creare un luogo di incontro e di dialogo tra culture, discipline e linguaggi diversi.

Un’eredità che si rinnova e si proietta verso il futuro, con la ferma convinzione nel potere trasformativo della cultura come strumento di unione e apertura verso nuove prospettive.

Un invito a continuare a credere nella forza dell’arte per costruire un mondo più connesso e consapevole.