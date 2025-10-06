Notturno Imperiale: Caracalla si Svela, Un Viaggio nell’Antica Roma

Un Viaggio Notturno nell’Anima delle Terme di Caracalla: Tra Storia, Rituali e SpettacoloPer un periodo limitato, dal 12 ottobre al 2 novembre, le maestose Terme di Caracalla, testimonianza tangibile della grandezza dell’antica Roma, aprono le loro porte per un ciclo di nove serate eccezionali, intitolato “Notturno Imperiale”.

Questa inedita opportunità consente ai visitatori di immergersi completamente in un’esperienza sensoriale e culturale, svelando i segreti di un complesso monumentale che ha plasmato la vita sociale e l’immaginario dell’epoca.

Le visite guidate, disponibili in italiano e inglese, si svolgeranno a cadenza serale, con gruppi limitati a 40 persone per garantire un’esperienza intima e coinvolgente.

Ogni turno, della durata di 40 minuti, offrirà una prospettiva unica su un luogo che trascende la semplice architettura: un palcoscenico di interazioni sociali, rituali religiosi e ingegneria idraulica all’avanguardia per il suo tempo.

La Soprintendente Speciale di Roma, Daniela Porro, sottolinea come questa iniziativa rappresenti un’occasione irripetibile per reinterpretare il significato storico-culturale delle Terme.

Non si tratta solamente di ammirare l’imponenza delle strutture, ma di percepire l’eco di vite passate, di immaginare il brusio delle conversazioni, il calore delle acque e la sacralità dei luoghi di culto.

Il percorso notturno condurrà i visitatori in aree normalmente inaccessibili al pubblico, rivelando un mondo nascosto sotto la superficie delle terme.

Gli ipogei, una rete intricata di gallerie e ambienti di servizio, custodiscono l’antiquarium, un deposito di reperti preziosi che raccontano la storia del complesso e delle comunità che lo hanno frequentato.

Qui, si svelano le infrastrutture vitali che alimentavano le terme: caldaie, magazzini, e sistemi di canalizzazione che impiegavano centinaia di persone, spesso dimenticate nelle narrazioni ufficiali.

L’apice dell’esperienza sarà la discesa al più grande mitreo finora scoperto a Roma, un ambiente di straordinaria importanza per la sua integrazione all’interno di un impianto termale imperiale.

Questo spazio, intriso di simbolismo, conserva tracce dell’altare e delle decorazioni che un tempo accompagnavano le cerimonie dedicate al culto del dio Mitra, figura misteriosa e potente nel panorama religioso dell’antichità romana.

La sua presenza all’interno delle terme suggerisce una complessa interazione tra l’esigenza del benessere fisico e la ricerca di un elevato spirituale.

A completare il quadro suggestivo, uno specchio d’acqua accoglierà installazioni scenografiche di luci, giochi di vapore e getti d’acqua, creando un’atmosfera evocativa che riproduce l’ambiente delle terme imperiali, amplificandone la grandiosità e il fascino.

Questo connubio tra storia e contemporaneità mira a rendere l’esperienza indimenticabile, risvegliando emozioni e stimolando la riflessione.

Le date delle visite sono: 12, 16, 17, 18, 24, 25 e 30 ottobre, e il 1° e 2 novembre.

Per informazioni dettagliate e prenotazioni, consultare il sito soprintendenzaspecialeroma.it.

Un’opportunità da non perdere per un viaggio nel tempo e nell’anima di Roma.