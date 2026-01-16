Oltre l’Eredità: Arte, Scienza e Memoria del Patrimonio Culturale

Beyond Heritage: Un Viaggio Interdisciplinare tra Arte, Scienza e Memoria CulturaleLa mostra *Beyond Heritage*, in cartellone presso il Museo di Roma a Palazzo Braschi dal 17 gennaio al 28 febbraio, non è una semplice esposizione fotografica; è un’immersione esperienziale nel cuore pulsante della ricerca sui beni culturali, un dialogo dinamico tra la sensibilità artistica e la rigorosità scientifica.

Il progetto si configura come un’esplorazione inedita, che trascende la tradizionale funzione documentaria della fotografia per elevarla a strumento interpretativo, capace di rivelare connessioni, narrazioni e prospettive spesso celate dietro la superficie del nostro patrimonio.

Il percorso espositivo, arricchito da fotografie, video, installazioni interattive e materiali digitali, è il frutto di una collaborazione virtuosa tra un team di fotografi di talento – Alessandro Cristofoletti, Mario Ferrara, Paolo Pettigiani, Claudia Sicuranza, Francesco Stefano Sammarco e Futura Tittaferrante – e i ricercatori di un network nazionale all’avanguardia, rappresentato dai team di ricerca dei partner del progetto Changes.

Questo consorzio comprende istituzioni accademiche di spicco come Sapienza Università di Roma, Università Ca’ Foscari di Venezia, Università degli Studi Roma Tre, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Università degli Studi Federico II di Napoli, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, e molte altre realtà accademiche e culturali che contribuiscono con le loro competenze specialistiche.

*Beyond Heritage* offre una panoramica delle principali aree di ricerca applicata al campo dei beni culturali, attraverso un approccio pluridimensionale.

Dalla ricostruzione paleoecologica attraverso l’archeobotanica – che ci permette di ricostruire gli ambienti e le pratiche agricole del passato – all’analisi del patrimonio moda come sistema complesso di memorie materiali e immateriali, la mostra esplora la connessione profonda tra cultura, ambiente e società.

Particolare attenzione è dedicata al paesaggio, inteso non come mera cornice geografica, ma come un intricato intreccio dinamico di storia, comunità e territorio.

Le sperimentazioni sui *digital twin* – repliche virtuali interattive di opere d’arte, allestimenti e collezioni museali – aprono nuove frontiere nell’accessibilità e conservazione del patrimonio, rendendo fruibili contenuti museali altrimenti inaccessibili.

La mostra si distingue per la sua trasparenza, rivelando non solo i risultati della ricerca, ma anche i processi, le tecniche, le pratiche di laboratorio e le collaborazioni interdisciplinari che trasformano il patrimonio culturale in uno strumento di scambio e conoscenza.

Si tratta di un omaggio alla rete di competenze che sostengono il progetto Changes, un vero e proprio motore di innovazione che favorisce la nascita di nuove forme di interpretazione e tutela del patrimonio.

Promossa da Roma Capitale, nell’ambito delle iniziative legate al Giorno della Memoria, e realizzata dalla Fondazione Changes, la mostra *Beyond Heritage* si inserisce nel più ampio progetto Changes – Cultural Heritage Active Innovation for Sustainable Society, un’iniziativa finanziata dal Pnrr e da NextGenerationEU, che ambisce a ripensare il rapporto tra patrimonio culturale, società e innovazione, segnando un nuovo capitolo nella comprensione e valorizzazione del nostro passato.