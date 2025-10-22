Panahi, premio alla carriera: un cinema di resilienza e speranza.

Jafar Panahi, un nome che incarna la resilienza dell’arte di fronte all’oppressione, si appresta a ricevere un prestigioso riconoscimento alla Festa di Roma, un premio alla carriera che celebra una traiettoria cinematografica intessuta di coraggio e ingegno.

La sua opera, come un fiume sotterraneo, continua a scorrere nonostante le barriere imposte da un regime che soffoca la libertà di espressione.

La presentazione di “Un semplice incidente”, distribuito da Lucky Red e in corsa per gli Oscar con la Francia, rappresenta un ulteriore capitolo di questa straordinaria resistenza.

Per un artista, l’ambizione primaria è quella di condividere la propria visione con il pubblico più ampio possibile.

Un premio, quindi, trascende il mero riconoscimento; è un amplificatore, un veicolo per raggiungere un numero maggiore di spettatori e aprire finestre su mondi altrimenti inaccessibili.

La realtà iraniana impone un bivio per i cineasti: allinearsi alla narrazione propagandistica del governo o affrontare l’ostracismo.

Panahi ha scelto la seconda via, trasformando la sua stessa impossibilità di realizzare film convenzionali in una fonte di creatività inesauribile.

“Cosa potrei fare se non fossi regista?”, si chiese, trovando una risposta inaspettata: la macchina, divenuta un palcoscenico mobile per raccontare storie che altrimenti sarebbero state silenziate.

I suoi studenti, frustrati dall’impossibilità di lavorare, hanno trovato in lui un esempio di proattività, un invito a trasformare l’ostacolo in opportunità.

Il panorama cinematografico iraniano contemporaneo è costellato di opere clandestine, testimonianza di un’arte che si fa beffe del regime.

Il movimento “Donna, Vita, Libertà” sta profondamente scuotendo il tessuto sociale iraniano, introducendo sottili ma significative sfumature nella rappresentazione della realtà.

In “Un semplice incidente”, la presenza di una donna senza velo, un tempo artificio cinematografico, oggi riflette una nuova normalità, una sottile sfida all’autorità.

Tuttavia, il regime cerca attivamente di creare divisioni, di alimentare la diffidenza tra i cittadini.

L’esperienza carceraria di Panahi, lungi dal rappresentare un sacrificio personale, lo ha messo a contatto con la sofferenza di altri, persone che affrontano condizioni ben più estreme.

Un digiuno di due giorni, amplificato dalla copertura mediatica internazionale, appare insignificante in confronto alla silenziosa resistenza di coloro che si espongono a rischi ben maggiori.

“Un semplice incidente” non si limita a esplorare i temi della vendetta e del perdono; li utilizza come strumento narrativo, come lente d’ingrandimento per esaminare il circolo vizioso della violenza.

Il furgone bianco, contenitore di un microcosmo di personaggi – lo sposo, la sposa, la fotografa, l’uomo mutilato confinato in un baule, l’uomo tormentato dalla sete di vendetta – diventa metafora di una società dilaniata da conflitti irrisolti.

La serata della Palma d’oro a Cannes fu permeata da un’emozione palpabile, un mix di ansia e gratitudine.

Una telefonata dal carcere, un messaggio di speranza da parte di un amico detenuto, lo accompagnò in quei momenti cruciali.

L’immagine di una comunità prigioniera, che festeggia la sua vittoria, è un’immagine di profonda umanità.

La consapevolezza del peso di una responsabilità così grande lo tenne in tensione per tutta la cerimonia.

Solo dopo l’annuncio, quando la gioia esplose, si accorse di indossare gli occhiali di sua moglie, un dettaglio banale ma carico di significato, un simbolo di condivisione e di affetto in un momento di trionfo.

Il riconoscimento non è solo suo, ma di tutti coloro che, in Iran, lottano per la libertà di espressione.