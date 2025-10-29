Pappano e i giovani talenti di Santasamble: musica e speranza a Napoli.

Un’atmosfera di fervente impegno artistico ha permeato l’Auditorium Parco della Musica, dove un pubblico selezionato ha avuto l’opportunità esclusiva di assistere alle prove del maestro Antonio Pappano, in preparazione dei concerti programmati per la stagione sinfonica di Santa Cecilia.

Al centro di questo incontro significativo, un gruppo di giovani musicisti provenienti dall’associazione Santasamble di Napoli, un faro di speranza e opportunità nel cuore delle periferie della città.

Santasamble, una realtà complessa e dinamica composta da due orchestre giovanili e un coro, affonda le sue radici nel Rione Sanità, espandendo la sua influenza anche nel quartiere Forcella.

Accompagnati dal presidente Antonio Lucidi e dal sacerdote padre Antonio Loffredo – figura chiave nella genesi e nello sviluppo del progetto, e ispiratore della celebre fiction televisiva “Noi del Rione Sanità” – i giovani musicisti hanno incarnato un esempio tangibile di come l’arte possa fungere da potente motore di cambiamento sociale.

Il progetto, animato sin dal 2008 grazie al sostegno di Altra Napoli EF, si nutre dell’esperienza innovativa di “El Sistema”, un modello educativo venezuelano che ha rivoluzionato l’accesso alla musica e all’istruzione in Venezuela.

L’ispirazione si traduce in un approccio mirato a coinvolgere giovani residenti in contesti socio-economici difficili, affrontando le disuguaglianze educative e offrendo alternative concrete.

Santasamble non si limita a insegnare a suonare uno strumento, ma promuove l’importanza della collettività musicale, considerata un elemento cruciale per la crescita personale e lo sviluppo armonico della comunità.

La musica diventa così un linguaggio universale che abbatte barriere, favorisce l’inclusione e alimenta un senso di appartenenza.

Al termine delle prove, un momento particolarmente toccante ha visto i giovani interpreti confrontarsi direttamente con il maestro Pappano, in un dialogo spontaneo e ricco di scambi.

Domande, consigli, curiosità e riflessioni si sono intrecciati, creando un’atmosfera di reciproco rispetto e ispirazione.

Questo incontro non è stato solo un’opportunità per i giovani musicisti di apprendere dalla maestria di Pappano, ma anche per il maestro di entrare in contatto con la passione e la resilienza di questi talenti emergenti, testimonianza concreta di un progetto che sta contribuendo a plasmare il futuro della comunità napoletana, dimostrando come l’arte, quando accessibile a tutti, possa davvero rappresentare un potente strumento di trasformazione sociale e di speranza.