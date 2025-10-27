Pasolini a 50 anni: un viaggio nell’opera di un intellettuale scomodo.

A cinquant’anni dalla sua tragica scomparsa, il ricordo di Pier Paolo Pasolini si configura non come una mera commemorazione, ma come un’occasione per riannodare fili interrotti, per sondare le profondità di un pensiero scomodo e per interrogare il presente alla luce del suo sguardo critico.

L’iniziativa “Pasoliniana: Mostre, teatro e proiezioni” – parte integrante del più ampio cartellone “PPP Visionario” promosso da Roma Capitale – si propone come un percorso multidisciplinare, un vero e proprio viaggio nell’universo pasoliniano, attraverso l’arte visiva, la performance teatrale e la riflessione culturale.

Il progetto si articola attorno a una serie di eventi che, pur nella loro diversità, convergono nell’esplorazione delle complesse relazioni che hanno costellato la vita e l’opera del poeta, intellettuale e regista.

Particolarmente significativa è l’esposizione delle opere di Nicola Verlato, un artista che ha dedicato una parte significativa della sua ricerca alla rielaborazione dell’eredità pasoliniana.

L’opera “Assassinio di P.

P.

P.

/Marlowe” costituisce il fulcro di questo percorso espositivo, un’immagine potente che accosta Pasolini alla figura del drammaturgo elisabettano Christopher Marlowe, anch’egli vittima di un omicidio misterioso.

Verlato, con una sensibilità acuta, coglie la risonanza tra le due figure, uomini che hanno osato sfidare le convenzioni sociali e i poteri costituiti, pagandone un prezzo altissimo.

La serie delle quattro morti di Pasolini dipinte da Verlato, come sottolinea la storica dell’arte Cinzia Virno, rivela un’indagine profonda e stratificata sul mito pasoliniano, sulla sua fragilità e sulla sua forza.

L’esposizione, inizialmente ospitata nel suggestivo contesto di Vicolo Valdina, si sposterà poi alla Galleria Russo Archivi, ampliandosi con ulteriori opere di Verlato che esplorano il controverso rapporto tra Pasolini ed Ezra Pound.

Questo legame, segnato inizialmente da una certa diffidenza, si fa più complesso e sfumato a seguito di un’intervista realizzata da Pound stesso nel 1967, un incontro che sembra aver generato una trasformazione nel pensiero di Pasolini.

La performance “Pasoini/Pound.

Odi et amo”, ideata da Leonardo Petrillo e prodotta in collaborazione con il Teatro Stabile del Friuli-Venezia Giulia, si propone di indagare proprio questa relazione, un dialogo travagliato tra due figure intellettuali così diverse e allo stesso tempo così affascinanti.

La proiezione, prevista al Maxxi, offre un’occasione unica per approfondire le dinamiche di influenza reciproca e le tensioni ideologiche che hanno caratterizzato questo incontro.

L’omaggio al ristorante Margutta Vegetarian Food e Art, con letture, interpretazioni teatrali e altre iniziative artistiche, aggiunge un ulteriore tassello al mosaico pasoliniano, invitando a riflettere sull’importanza del cibo, dell’arte e della natura nel suo pensiero e nella sua visione del mondo.

L’intera iniziativa, più che una semplice commemorazione, si configura come un invito a riscoprire e a reinterpretare l’opera di Pasolini, un intellettuale che continua a interrogarci sul nostro presente e a stimolarci a una riflessione critica sulla società e sulla cultura.

Un’eredità che, a cinquant’anni dalla sua scomparsa, risuona con una forza rinnovata, alimentando il dibattito e ispirando nuove forme di espressione artistica.