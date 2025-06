Petrenko e Santa Cecilia: Schumann, Mozart, Brahms in Concerto

Un’attesa palpabile vibra nell’aria romana in vista del ritorno di Kirill Petrenko, figura di spicco nel panorama musicale contemporaneo, a diretto l’orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. L’appuntamento, culmine dell’attuale stagione sinfonica, si terrà il 12 giugno alle ore 19:30 presso l’Auditorium Parco della Musica, con repliche programmate per il 13 giugno alle 20:30 e il 14 giugno alle 18:00. L’eclettismo del programma scelto dal maestro siberiano, uno sguardo che abbraccia Schumann, Brahms e Mozart, testimonia la sua profonda comprensione del tessuto musicale del XIX secolo e la capacità di dialogare con il pubblico attraverso un percorso sonoro ricco di sfumature e contrasti. La stessa interpretazione, per la gioia del pubblico milanese, sarà riproposta il 15 giugno al Teatro alla Scala.La prima parte del concerto sarà un omaggio a due giganti del classicismo romantico. L’apertura di *Manfred* di Robert Schumann, un’opera che incarna l’inquietudine e l’eroismo romantico, introdurrà un dialogo inatteso con la grazia e l’eleganza di Mozart. La *Sinfonia concertante per fiati in Mi bemolle maggiore, K. 297b*, una gemma rara nel repertorio mozartiano, vedrà l’orchestra arricchita dalla presenza di quattro solisti di primissimo piano, primi esecutori dell’Accademia di Santa Cecilia: Andrea Oliva al flauto, Francesco Di Rosa all’oboe, Andrea Zucco al fagotto e Alessio Allegrini al corno. Questo connubio tra l’orchestra e i solisti promette un’esperienza musicale intensa e coinvolgente, mettendo in luce il virtuosismo dei musicisti e la raffinatezza compositiva di Mozart.La seconda parte del concerto sarà interamente dedicata a Johannes Brahms, con la monumentale *Prima Sinfonia in Do minore, Op. 68*. Quest’opera, un punto di svolta nella carriera del compositore, rappresenta il coronamento di un percorso artistico complesso e travagliato. Brahms, già celebre per le sue composizioni per pianoforte e le Lieder, si era a lungo sottratto alla sfida della scrittura sinfonica, alimentando voci e aspettative. La sua decisione di cimentarsi con la sinfonia, un genere considerato all’epoca il vertice dell’espressione musicale, fu accolta con grande attesa. L’opera, iniziata nel 1855 e nel 1862, subì continue revisioni e rielaborazioni fino a pochi giorni prima della sua prima assoluta, avvenuta il 4 novembre 1876 a Karlsruhe sotto la direzione di Felix Otto Dessoff. Questa storia di fatiche e incessante ricerca della perfezione rende la Prima Sinfonia un’opera particolarmente significativa, capace di comunicare al pubblico la passione e la dedizione di un artista che ha saputo superare le proprie sfide.Il ritorno di Kirill Petrenko all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dopo la sua ultima presenza nell’ottobre 2021, rappresenta un’occasione imperdibile per riscoprire la sua visione interpretativa e la sua capacità di dare nuova luce a pagine fondamentali del repertorio sinfonico. Il suo debutto nel 2010 ha segnato l’inizio di una collaborazione proficua e stimolante, e il pubblico romano attende con trepidazione questo nuovo incontro musicale.