PizzaGirls: Donne, Pizza e Storie da Tutto il Mondo

“PizzaGirls”: un palcoscenico gastronomico e culturale dove l’arte della pizza si fonde con la forza di donne che sfidano convenzioni e riscrivono il panorama culinario italiano.

La quinta edizione, in arrivo su RaiPlay a partire dal 19 settembre, raccoglie diciotto pizzaiole provenienti da ogni angolo del mondo, un numero destinato a crescere esponenzialmente, preannunciando, nel 2026, una rappresentanza internazionale ancora più ampia.

L’iniziativa, ideata da Carlo Fumo, non è semplicemente un programma televisivo, ma un progetto sociale che celebra l’emancipazione femminile in un settore storicamente dominato da figure maschili.

L’atmosfera, tuttavia, è all’insegna della leggerezza e dell’ironia, come dimostra l’autoironica constatazione delle protagoniste: “E poi, qualcuna di noi, a calcio, ci sa fare davvero!”.

Questa edizione vede l’aggiunta di Barbara Politi accanto alla confermata Angela Tuccia alla conduzione, che porterà le nuove generazioni di pizzaiole a condividere la propria passione direttamente nelle case di personaggi del mondo dello spettacolo.

Un’esperienza intima e conviviale, che svelerà il lato più autentico di celebrità come Paolo Belli, Costanza Caracciolo, Martina Stella, Guillermo Mariotto, Ludovica Nasti, Beppe Convertini, Claudio Guerrini e gli Arteteca – quest’ultimo, con un aneddoto divertente, confessando la sua quasi inesistente esperienza in cucina.

Il cuore pulsante del programma rimane però l’esplorazione delle storie individuali, il racconto di percorsi professionali costellati di impegno, creatività e resilienza.

Otto tra le nuove arrivate – Sonia e Silvia Gabriele, Clara Micheli, Maria Falcone, Tiziana Cappiello, Milena Natale, Vittoria Iemma, Debora Buglino, Entela Mamunanaj e Nelissa Shametaj – saranno protagoniste di una sfida culinaria che le vedrà interpretare, attraverso la pizza, la figura di icone italiane che hanno lasciato un segno indelebile nella cultura e nella società: Laura Pausini, Raffaella Carrà, Anna Magnani, Artemisia Gentileschi, Grazia Deledda, Lina Wertmüller, Miuccia Prada e Mariangela Melato.

Un omaggio a donne che, con la loro arte e il loro coraggio, hanno ispirato generazioni.

“PizzaGirls” si inscrive perfettamente nella visione dei Contenuti Digitali Rai, volta a valorizzare il territorio, a dare voce alle nuove generazioni e a promuovere l’eccellenza del prodotto italiano nel mondo.

La pizza, in questo contesto, non è solo cibo, ma un simbolo di tradizione, innovazione e identità nazionale.

A conclusione di ogni episodio, Alessandra Botta, biologa e nutrizionista, offrirà consigli preziosi per un’alimentazione consapevole e salutare, completando il quadro di un programma che ambisce a essere più di un semplice show gastronomico, un vero e proprio viaggio tra sapori, storie e valori.