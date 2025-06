Premio Margutta: Eccellenza Italiana tra Moda, Arte e Cinema

Il Premio Margutta, un’istituzione culturale romana nata dall’iniziativa del gallerista Giovanni Morabito, celebra quest’anno la sua ventiquattresima edizione sotto l’egida onoraria del regista Gabriele Salvatores. Questo prestigioso riconoscimento, incarnato da una scultura in terracotta esclusiva, opera dell’artista Angela Pellicanò, si propone di illuminare e celebrare figure di spicco che si sono distinte in ambiti diversi, tessendo un intreccio tra moda, arte, cinema e cultura. La serata, in programma il 13 giugno e moderata dalla carismatica Valeria Oppenheimer, si configura come un crocevia di eccellenze italiane, un omaggio all’artigianato di alta gamma e alla creatività senza compromessi.Quest’anno, l’attenzione si focalizza su due pilastri dell’eleganza italiana: la maison Ettore Bilotta, icona dell’alta moda femminile, e la Sartoria Litrico, custode della sartoria maschile più raffinata. Ettore Bilotta, con la sua visione audace, ha saputo interpretare l’aspirazione femminile all’ammirazione, traducendola in creazioni di impareggiabile bellezza. Il suo talento e la sua capacità di anticipare le tendenze l’hanno portato a collaborare con le compagnie aeree più prestigiose del mondo, realizzando uniformi che incarnano l’essenza del lusso e della raffinatezza. La sfilata presenterà una collezione evocativa, un balletto di velluti iridescenti, trasparenze eteree e ricami preziosi, culminando con una creazione sposa, un inno all’Haute Couture femminile, un abito in organza delicatamente ornato da ricami in filo di seta e dettagli luminosi.La Sartoria Litrico, erede di una tradizione sartoriale che affonda le radici nel cuore della Dolce Vita, incarna l’apice dell’eleganza maschile italiana. La sua storia, intrisa di aneddoti e collaborazioni leggendarie, è stata ufficialmente riconosciuta dal Ministero della Cultura, che l’ha insignita del titolo di “Maison storica di alto prestigio per l’Alta Moda Maschile italiana nel Mondo”. L’importanza del suo archivio storico è stata ulteriormente sancita nel 2008, quando è stato dichiarato “Bene Culturale di interesse storico nazionale particolarmente importante”. La sfilata della Sartoria Litrico presenterà una selezione esclusiva di quattro abiti da gran sera della linea Dinner Jacket, arricchiti da due mantelle ricamate con tessuti imperiali giapponesi, testimonianza di una ricerca estetica senza confini.La serata si arricchisce con un elemento performativo di grande impatto: l’intervento dell’artista Juanni Wang, il cui linguaggio espressivo si fonderà armoniosamente con la musica evocativa della concertista di arpa Safyra Sings, creando un’esperienza sensoriale unica, un connubio tra arte visiva, musica e alta moda, che celebra la bellezza, l’artigianato e la creatività italiana nel mondo.