RaiPlay al Gemelli: cultura e cura, un’oasi di benessere.

RaiPlay e RaiPlay Sound: un’oasi culturale nel percorso di cura al Policlinico GemelliAl Policlinico Gemelli di Roma, un’iniziativa innovativa sta trasformando l’esperienza ospedaliera per pazienti, familiari e staff: “Qui c’è RaiPlay”.

Questo progetto, frutto di una sinergia tra la Rai e la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, introduce una selezione curata dei contenuti di RaiPlay e RaiPlay Sound, offrendo un momento di evasione e conforto in un contesto spesso segnato da ansia e incertezza.

L’ospedale, luogo primario di cura del corpo, è anche un ambiente che può impattare profondamente sul benessere psicologico ed emotivo.

L’attesa, la preoccupazione, la lontananza da casa: tutte queste condizioni possono generare un senso di isolamento e frustrazione.

“Qui c’è RaiPlay” si propone di mitigare questi effetti, offrendo un accesso semplice e immediato a un vasto repertorio di intrattenimento culturale.

La selezione dei contenuti non è casuale.

Organizzati in collezioni tematiche, i programmi sono pensati per rispondere alle diverse esigenze e contesti ospedalieri.

Dalle sale d’attesa ai reparti oncologici, dalle ludoteche ai contesti pediatrici, ogni ambiente ha la sua offerta culturale mirata.

La fruizione è resa intuitiva grazie a device fissi predisposti e alla possibilità di utilizzare dispositivi personali, semplicemente inquadrando codici QR posizionati strategicamente.

Questa iniziativa rappresenta un atto concreto della missione della Rai, che si traduce in un impegno verso la società, non solo come erogatore di informazione e intrattenimento, ma come compagno di viaggio nella vita delle persone, specialmente nei momenti di maggiore vulnerabilità.

L’arte e la cultura, in questo contesto, diventano strumenti terapeutici, capaci di alleviare lo stress, stimolare l’immaginazione e offrire una prospettiva diversa.

Il progetto incarna la visione di una Rai che si definisce “impresa culturale e umana”, ponendo al centro la persona e le sue necessità.

Daniele Franco, Presidente della Fondazione Policlinico, sottolinea come questa collaborazione sia perfettamente in linea con la missione della fondazione stessa: curare la persona nella sua interezza, offrendo non solo assistenza medica, ma anche un supporto emotivo e psicologico.

L’accesso a contenuti di qualità come quelli prodotti dalla Rai contribuisce a restituire un senso di normalità e dignità, umanizzando l’ospedale e valorizzando ogni istante del percorso di cura.

La possibilità di distrarsi, di evadere, anche solo per un breve momento, può fare la differenza nel miglioramento del vissuto dei pazienti e dei loro cari.