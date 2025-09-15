Roma: a Puttnam il primo Industry Lifetime Achievement Award

La ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma si appresta a inaugurare una nuova e significativa tradizione: l’Industry Lifetime Achievement Award, un riconoscimento destinato a celebrare figure di spicco dell’industria cinematografica mondiale che, attraverso la loro carriera, hanno contribuito in maniera sostanziale e duratura alla storia del cinema.

La prima edizione di questo prestigioso premio sarà dedicata a Lord David Puttnam, una delle voci più autorevoli e influenti del panorama culturale contemporaneo, un produttore che ha saputo coniugare la passione per l’arte con un acume imprenditoriale fuori dal comune.

Puttnam, nato a Londra nel 1941, incarna la sintesi perfetta tra visione artistica e abilità manageriale, un approccio che ha segnato profondamente il cinema britannico e internazionale.

La sua impronta è visibile in capolavori come *Momenti di Gloria* di Hugh Hudson, un’opera che ha saputo raccontare con intensità la storia di un eroe sportivo, *Urla del Silenzio* e *Mission* di Roland Joffé, film che affrontano temi complessi con profonda sensibilità, *Fuga di Mezzanotte* di Alan Parker, un’indagine acuta sulla società inglese, *Local Hero* di Bill Forsyth, una commedia che celebra la bellezza della semplicità, e *Piccoli Gangster*, un’opera che esplora l’innocenza e la malinconia dell’infanzia.

Questi film, tra gli altri, gli hanno valso un palmarès impressionante: dieci premi Oscar, dieci Golden Globe, venticinque Bafta, nove Emmy e la prestigiosa Palma d’Oro al Festival di Cannes, testimonianza del suo talento e della sua influenza.

Il premio gli sarà conferito mercoledì 15 ottobre 2025 durante la serata inaugurale della Festa del Cinema di Roma, in un gesto di riconoscimento e stima da parte di un altro protagonista del cinema italiano, Uberto Pasolini, che ha avuto l’onore di collaborare con Puttnam negli anni ’80 e ’90.

Questa scelta sottolinea la profonda connessione tra il produttore britannico e il cinema a livello globale.

Oltre al suo eccezionale contributo alla settima arte, Lord David Puttnam si distingue per un impegno civile e umanitario di grande rilevanza.

La sua attività non si limita al mondo del cinema, ma si estende a cause sociali e ambientali di primaria importanza.

Ha ricoperto il ruolo di presidente e oggi è ambasciatore di UNICEF UK, promuovendo i diritti dei bambini a livello mondiale.

È inoltre Global Ambassador del World Wildlife Fund, impegnandosi per la tutela della biodiversità e della salvaguardia del nostro pianeta.

Infine, la sua passione per la conoscenza e la sua vocazione all’insegnamento lo hanno portato a diventare professore associato all’University College di Cork, dove condivide la sua esperienza e la sua visione con le nuove generazioni.

L’Industry Lifetime Achievement Award a Lord David Puttnam non è solo un riconoscimento per una carriera straordinaria, ma un omaggio a un uomo che ha saputo coniugare arte, impresa e impegno sociale, lasciando un’impronta indelebile nel cinema e nel mondo.