Roma Jazz Festival: Musica, Riflessioni e Speranza.

Il Roma Jazz Festival, giunto alla sua quarantesinovesima edizione, si appresta a illuminare il panorama culturale romano dal 1° al 23 novembre, con un programma eclettico e profondamente significativo.

L’inaugurazione, affidata al virtuoso batterista e producer americano Makaya McCraven, segna l’inizio di un percorso artistico che si snoda tra l’Auditorium Parco della Musica, la storica Casa del Jazz e l’imponente Abbazia di Fossanova, a Priverno, in una suggestiva combinazione di spazi e sonorità.

Quest’anno, il festival si configura non solo come una vetrina di talenti affermati e emergenti provenienti da tutto il mondo, ma anche come un’occasione di riflessione profonda, un invito all’introspezione e alla ricerca di senso in un’epoca segnata da incertezze e sfide globali.

Come sottolinea il direttore artistico Marco Ciampà, in un contesto spesso dominato da tensioni e conflitti, l’armonia musicale si erge a baluardo di speranza e a strumento di connessione umana.

L’ispirazione per questa edizione affonda le radici nel pensiero di due figure emblematiche del XX secolo: Martin Luther King Jr.

, con la sua visione della pace come giustizia e armonia interiore, e John Coltrane, con la sua concezione della musica come espressione spirituale e intima.

Il programma si articola in una serie di eventi che spaziano dal concerto tradizionale a progetti sperimentali e performance multidisciplinari.

Tra gli appuntamenti imperdibili, il 3 novembre Gianrico Carofiglio offrirà una riflessione stimolante sul ruolo della gentilezza nel linguaggio del jazz, mentre l’8 novembre, l’Abbazia di Fossanova risuonerà delle musiche evocative del pianista Giovanni Guidi e della Priverno Jazz Orchestra, in una rivisitazione del “Cantico delle Creature” di Francesco d’Assisi.

La Peter Erskine Dr.

um Band promette un’esperienza ritmica intensa e coinvolgente, mentre il 20 novembre la Casa del Jazz ospiterà “Camilleri in jazz”, un omaggio allo scrittore e autore siciliano attraverso le interpretazioni di Barbara Bovoli, Paolo Damiani e Rosario Giuliani.

La chiusura del festival, il 23 novembre, sarà affidata alla straordinaria cantante, compositrice e artista visiva Cecile McLorin Salvant, interprete di un jazz elegante e profondamente emozionante, capace di trascendere i confini generazionali e culturali.

Il Roma Jazz Festival 49 si configura, dunque, come un evento di primaria importanza, non solo per la scena musicale italiana, ma anche come un contributo significativo al dialogo interculturale e alla ricerca di un futuro più pacifico e armonioso.