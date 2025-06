Roma On Fire: Un Viaggio Epico nel Cuore dell’Antica Roma

Nell’estate 2024, Cinecittà World ripropone “Roma On Fire”, un’esperienza immersiva senza precedenti che eleva il concetto di intrattenimento serale a spettacolo monumentale. Più che un semplice live show, si tratta di un vero e proprio viaggio nel tempo, un’immersione sensoriale che trasporta il pubblico nel cuore pulsante dell’Antica Roma, ricostruita con una cura maniacale all’interno del parco a tema Roma World.L’Arena di Ben Hur, set autentico del celebre film premio Oscar e della recente serie TV “Those About to Die”, si veste di nuova luce, diventando il palcoscenico di una narrazione epica che intreccia storia, mito e spettacolo. “Roma On Fire” non è una mera rievocazione storica, ma una rivisitazione artistica che attinge a piene mani dall’immaginario collettivo dell’Impero Romano, evocando l’aura solenne delle legioni, l’emozione delle corse delle bighe, l’eroismo dei gladiatori e la maestosità delle cerimonie imperiali. Lo spettacolo, ideato e curato da Giovanni De Anna, si distingue per la sua ambizione tecnica e artistica. Un cast di comparse, acrobati, ballerini e artisti del fuoco interagisce dinamicamente con scenografie imponenti, effetti speciali all’avanguardia e proiezioni di videomapping che ricreano con realismo suggestivo l’evento catastrofico dell’incendio di Roma, offrendo una prospettiva inedita e coinvolgente su un momento cruciale della storia.Al centro della narrazione si stagura la figura di Massimo, un generale romano interpretato da un attore carismatico, impegnato in una lotta disperata per proteggere l’amata. La sua storia, intrisa di coraggio e sacrificio, si snoda tra inseguimenti mozzafiato, duelli all’ultimo sangue e colpi di scena inaspettati, creando una tensione emotiva palpabile che tiene il pubblico con il fiato sospeso.L’esperienza non si limita allo spettacolo serale. Roma World offre un intero universo dedicato all’Antica Roma, dove è possibile vivere una giornata intera da antico romano: assistere a duelli di gladiatori, ammirare le evoluzioni dei falconieri, affinare l’abilità nel tiro con l’arco, passeggiare tra profumi e colori del tour botanico, contrattare i prodotti dell’antico mercato e scoprire i segreti della lavorazione del mosaico. Il ristorante “Taberna” propone autentici sapori dell’epoca, mentre il “Castrum”, l’Accampamento dei Legionari, offre la possibilità di un pernottamento indimenticabile, vivendo in prima persona la vita di un soldato romano.”Roma On Fire” non è solo un intrattenimento, ma un’opportunità unica per immergersi in un’epoca leggendaria, alimentando l’immaginario storico e offrendo una prospettiva innovativa sulla cultura e le passioni dell’Antica Roma, un’esperienza destinata a lasciare un segno indelebile nel cuore di romani e turisti. Lo spettacolo è incluso nel biglietto d’ingresso di Cinecittà World oppure acquistabile con un biglietto dedicato, ampliando così l’offerta di intrattenimento di uno dei parchi a tema più ambiziosi d’Italia.