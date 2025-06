Roma Segreta: Apertura Straordinaria dei Siti Archeologici.

Un Viaggio nell’Anima Sepolta di Roma: Aperture Straordinarie per le Giornate Europee dell’ArcheologiaLe Giornate Europee dell’Archeologia aprono un varco inedito nel cuore del patrimonio archeologico romano, offrendo al pubblico un’occasione irripetibile per esplorare siti normalmente inaccessibili o poco frequentati. La Soprintendenza Speciale di Roma, con l’entusiasmo espresso dalla direttrice Daniela Porro, ha orchestrato un programma ricco di eventi e aperture straordinarie, frutto anche del contributo del Piano di Ripresa e Resilienza, che ha permesso restauri e valorizzazioni significative.Il percorso proposto si snoda attraverso secoli di storia, svelando frammenti di vita quotidiana, riti religiosi e ambizioni imperiali. Il Foro Boario, cuore pulsante dell’antica economia romana, attende con i suoi due templi emblematici: il Tempio rotondo dedicato ad Ercole vincitore, un gioiello architettonico datato all’epoca ellenistica e considerato il più antico edificio in marmo della città, e il Tempio di Portunus, un magnifico esempio di architettura religiosa romana, testimonianza tangibile della maestosità e della conservazione eccezionale del passato.Un’esperienza immersiva attende i visitatori alla Villa di Livia, con l’evento “Voci dall’Antichità”, un connubio suggestivo tra archeologia e lettura di testi classici che fa rivivere le atmosfere del passato. L’Arco di Malborghetto, invece, si trasforma in un parco giochi a cielo aperto con una caccia al tesoro interattiva, un percorso ludico disseminato di Qr code che guidano alla scoperta della storia del monumento, premiando la conoscenza con un trofeo.Tra le gemme nascoste, spicca il Santuario Siriaco del Gianicolo, un complesso di interesse fondamentale per la comprensione delle credenze religiose tardoantiche. Costruito nel IV secolo d.C. e riportato alla luce nel 1906, il santuario, attualmente oggetto di interventi PNRR, è il risultato di oltre un secolo di ricerche archeologiche che hanno progressivamente chiarito la sua funzione originaria: non un semplice luogo di culto, ma una porzione di un’elegante proprietà privata, teatro di cerimonie pagane, forse dedicate ad Osiride, figura che testimonia la commistione di influenze culturali provenienti dall’Egitto.Il Drugstore Museum, con la mostra “Roma 1975. Città, volti e storie nell’anno giubilare”, arricchisce l’offerta culturale con la presentazione del volume “Metafore di Archeologia”, un’analisi approfondita del linguaggio della comunicazione nel campo archeologico. La Basilica Sotterranea di Porta Maggiore, infine, offre un’occasione unica per immergersi in un ambiente suggestivo e avvolto nel mistero, grazie alle visite guidate a cura della responsabile Simona Morretta, che illumineranno i segreti della sua funzione originale.Il Tempio di Minerva Medica, lungi dall’essere un luogo di culto tradizionale, si rivela una struttura monumentale di proprietà imperiale, destinata a funzioni di rappresentanza, grazie alle visite guidate curate dall’architetto Alessandra Centroni, che ne sveleranno la storia e le peculiarità costruttive.Questo itinerario straordinario rappresenta un’opportunità imperdibile per riscoprire la complessità e la bellezza del patrimonio archeologico romano, un viaggio nel tempo che invita a riflettere sulle radici della nostra identità culturale.