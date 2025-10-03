Roma Sogna Disney: Un’Immersione Magica!

Un Viaggio Senza Confini: Immersive Disney Animation Trasforma Roma in un Sogno AnimatoRoma accoglie un’esperienza rivoluzionaria per gli amanti di Disney: “Immersive Disney Animation”, una mostra che trascende i confini del tradizionale museo, immergendo il pubblico in un caleidoscopio di emozioni, luci, suoni e colori.

Già acclamata in 24 città e con oltre 1,5 milioni di visitatori, questa innovativa iniziativa fa il suo debutto europeo al prestigioso Teatro Eliseo in via Nazionale.

L’entusiasmo del pubblico per questa esperienza unica ha spinto l’organizzazione a scegliere Roma come porta d’accesso al Vecchio Continente.

Corey Ross, produttore e fondatore di Lighthouse Immersive Studios, sottolinea la straordinarietà dell’evento, invitando gli spettatori a immaginare di condividere le avventure di Judy Hopps in Zootropolis, di danzare nelle profondità marine con Ariel, di librarsi in volo su un tappeto magico con Aladdin e di entrare a far parte della vibrante famiglia Madrigal nella Casita di Encanto.

Non si tratta solo di osservare, ma di *vivere* questi mondi.

L’eredità di Walt Disney Animation Studios, custode di storie animate che hanno incantato generazioni, si fonde con la tecnologia all’avanguardia di Lighthouse Immersive Studios, i creatori di successo di “The Original Immersive Van Gogh”.

Il risultato è un’esibizione che celebra l’arte e la musica dei classici Disney, reinterpretati attraverso un linguaggio visivo completamente nuovo.

Dietro la realizzazione di “Immersive Disney Animation” c’è la visione di J.

Miles Dale, produttore premio Oscar (The Shape of Water).

Dale, con un occhio attento all’innovazione, dichiara l’importanza di unire la potenza della tecnologia immersiva con la profonda connessione emotiva che il pubblico prova per i personaggi Disney.

L’obiettivo non è sostituire, ma amplificare, il legame affettivo con le storie amate.

L’esperienza visiva è amplificata dal design di proiezione distintivo di Lighthouse Immersive Studios, arricchito da un ambiente scenografico espansivo curato dal Global Creative Director David Korins, figura di spicco nel mondo del teatro, con un curriculum che include successi di Broadway come Hamilton e Grease Live.

Due mila metri quadrati di pura magia Disney prendono vita attraverso l’utilizzo di 33 proiettori e la competenza di 300 operatori.

L’interattività è un elemento chiave.

Pavimentazioni sensibili al movimento, braccialetti personalizzati che sincronizzano la luce con le proiezioni e i movimenti degli spettatori, creano un’esperienza sensoriale completa.

Un momento di puro stupore è garantito dalla presenza dei “Gazillion Bubbles”, che trasformano lo spazio in un mare di bolle iridescenti.

“Immersive Disney Animation” non è semplicemente una mostra, ma un portale verso un universo di sogni e avventure.

Un’opportunità unica per ripercorrere la storia di Disney in una forma mai vista prima, in un viaggio emozionante che coinvolge tutti i sensi e alimenta l’immaginazione.

Per informazioni e biglietti, visitate DisneyImmersive.com.