Salonmusik: Musica e Atmosfere tra Otto e Novecento a Roma

La stagione 2026 della Camera Musicale Romana si apre con un evento di straordinaria suggestione: *Salonmusik*, un concerto immersivo che trasformerà la Sala dei Lecci del Bioparco di Roma in un palcoscenico per una celebrazione della musica da camera europea.

Domenica 11 maggio, alle ore 18:30, il pubblico sarà testimone di un viaggio nel tempo, un’esplorazione delle atmosfere raffinate e dei rituali sociali che caratterizzarono i salotti aristocratici e borghesi tra l’Ottocento e il primo Novecento.

Più che un semplice concerto, *Salonmusik* propone un’esperienza sensoriale e culturale, un ritorno alle origini della musica da camera, quando l’esecuzione in ambienti intimi rappresentava un punto d’incontro privilegiato per intellettuali, artisti e appassionati.

Il repertorio, meticolosamente selezionato, non solo esalta la virtuosismo dei musicisti, ma sottolinea anche l’importanza del dialogo tra gli strumenti e l’intensità del contatto diretto con il pubblico, elemento essenziale per comprendere il significato profondo di queste composizioni.

Il programma si articola in quattro brani, ognuno dei quali rappresenta un capitolo significativo di questo affascinante percorso.

Si apre con la *Suite per due violini e pianoforte op.

17* di Moritz Moszkowski, un’opera che, con la sua scrittura elegante e brillante, evidenzia la complessa interazione tra le linee melodiche e l’accompagnamento pianistico.

Segue una rielaborazione pianistica della celebre *Ciaccona* dalla *Partita n. 2 in re minore BWV 1004* di Johann Sebastian Bach, curata da Ferruccio Busoni.

Questa trascrizione, emblema di una tradizione che ha permesso la diffusione dei capolavori di Bach anche in ambienti privati, offre una nuova prospettiva sull’universalità della sua musica.

Il concerto prosegue con la *Sonata per due violini in do maggiore op.

29* di Sergej Prokof’ev, un’opera che, con la sua scrittura intensa e innovativa, introduce elementi moderni e apre nuove prospettive sul ruolo del dialogo musicale.

Il concerto si conclude con *Navarra op.

43* di Pablo de Sarasate, un’esuberante danza spagnola che mette alla prova le abilità dei due violinisti, accompagnati dal pianoforte in un crescendo di virtuosismo e passione.

L’evento è il risultato di una collaborazione virtuosa tra l’Associazione Camera Musicale Romana Ets, la Fondazione Bioparco di Roma, “Luogo Arte Accademia Musicale” e il Crm Project, unendo competenze e passioni per offrire al pubblico un’esperienza indimenticabile.

A interpretare questo repertorio d’eccezione sono tre musicisti di fama internazionale: Federico Guglielmo e Gabriele Pieranunzi, due dei più acclamati violinisti del panorama mondiale, e il pianista Maurizio Baglini.

La loro profonda esperienza, unita a una rara passione per la musica, promette di rendere l’inaugurazione della stagione della Camera Musicale Romana un appuntamento imperdibile, un viaggio emozionante nel cuore della tradizione musicale europea.