Salonmusik: Viaggio Musicale tra Ottocento e Novecento a Roma

La stagione 2026 della Camera Musicale Romana si apre con un’esperienza unica: Salonmusik, un concerto-viaggio nel cuore della musica da camera europea tra Ottocento e Novecento, ambientato nella suggestiva Sala dei Lecci del Bioparco di Roma, domenica 11 maggio alle ore 18.30.

Più che un semplice concerto, Salonmusik è una finestra spalancata su un’epoca in cui la musica da salotto rappresentava un fulcro di vita sociale e culturale, un terreno fertile per lo scambio di idee e l’apprezzamento estetico.

L’ensemble, composto dai virtuosi Federico Guglielmo e Gabriele Pieranunzi al violino e dal pianista Maurizio Baglini, offrirà una performance che celebra l’eleganza, l’abilità tecnica e, soprattutto, la connessione emotiva tra musicisti e pubblico.

Il programma, accuratamente selezionato, non si limita a presentare brani noti, ma indaga le diverse sfaccettature di un’era musicale caratterizzata da un profondo senso del bello e dall’innovazione armonica.

Il concerto si apre con la Suite per due violini e pianoforte op.

71 di Moritz Moszkowski, un’opera che incarna lo spirito giocoso e raffinato dell’epoca romantica, mettendo in risalto il dialogo intricato e brillante tra gli strumenti.

A seguire, la trascrizione pianistica della Ciaccona dalla Partita n. 2 in re minore BWV 1004 di Johann Sebastian Bach, curata da Ferruccio Busoni, rivela la versatilità del genio bachiano e la sua capacità di ispirare trasposizioni che ne ampliano il respiro espressivo, portando la sua influenza anche negli ambienti domestici.

Questa rielaborazione testimonia come la pratica della trascrizione abbia permesso a capolavori di Bach di raggiungere un pubblico più vasto, adattandosi alle diverse modalità di fruizione musicale.

Il passaggio al Novecento è segnato dalla Sonata per due violini in do maggiore op.

56 di Sergej Prokof’ev, un’opera che introduce una scrittura più complessa e dissonante, riflettendo le trasformazioni del linguaggio musicale del XX secolo.

La Sonata evidenzia il contrasto tra i due strumenti, creando un dialogo dinamico e intenso.

Il concerto si conclude con Navarra op.

33 di Pablo de Sarasate, un’esuberante danza spagnola che impone un virtuosismo travolgente, un trionfo di abilità tecnica e passione interpretativa.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Camera Musicale Romana Ets, dalla Fondazione Bioparco di Roma, da “Luogo Arte Accademia Musicale” e dal Crm Project, si configura come un omaggio a una tradizione musicale inestimabile, reinterpretata da tre interpreti di fama internazionale.

Federico Guglielmo e Gabriele Pieranunzi, riconosciuti tra i più acclamati violinisti a livello mondiale, insieme al pianista Maurizio Baglini, portano in scena una combinazione rara di esperienza, dedizione e profonda sensibilità musicale, elevando l’evento a un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica da camera.

Salonmusik non è solo un concerto, ma un’immersione in un’atmosfera di raffinatezza e bellezza, un’occasione per riscoprire il fascino della musica eseguita in contesti intimi e dialogante.