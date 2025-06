Scienza e Cinema: Proiezioni sul Futuro

Scienza, Cinema e l’Arte di Proiettare il Domani: un Dialogo tra VisioniLa Fondazione Carla Fendi, con la consueta lungimiranza, presenta un nuovo capitolo della sua serie di eventi dedicati all’intersezione tra scienza e cultura, in questo caso, focalizzandosi sul rapporto fecondo tra scienza e cinema. Un incontro di respiro ampio, anticipato a Roma presso l’Auditorium del Museo dell’Ara Pacis, che si propone di esplorare come il cinema, da sempre specchio e laboratorio di idee, abbia contribuito a plasmare la nostra immaginazione del futuro.Maria Teresa Venturini Fendi, presidente della Fondazione, sottolinea la sua passione per entrambe le discipline, riconoscendone la profonda connessione. La scienza, pur basata su rigore e metodo, possiede una dimensione intuitiva, un baluginio creativo che precede e accompagna la scoperta. Questo spirito di ricerca e di meraviglia, un tempo prerogativa esclusiva dell’esploratore solitario, trova una sua eco vibrante nel linguaggio cinematografico. Per questo, ha affidato ad Antonio Monda, esperto di cinema e docente alla New York University, il compito di orchestrare un dialogo avvincente tra queste due forme d’espressione.L’evento, curato e condotto da Monda, non si limita a una cronologia di film a tema scientifico. Si tratta di un’analisi più profonda su come la settima arte abbia anticipato, spesso con incredibile accuratezza, innovazioni tecnologiche e riflessioni etiche legate al progresso scientifico. Da *Metropolis*, con la sua visione utopica e distopica dell’industrializzazione, a *2001: Odissea nello spazio*, che ha sondato i confini dell’esplorazione cosmica e dell’intelligenza artificiale, fino a *Blade Runner*, che ha interrogato il concetto di umanità nell’era dei cyborg, il cinema ha costantemente spinto i confini della nostra comprensione. *Arancia Meccanica*, *Il Truman Show* e il Felliniano *Casanova* aggiungono una dimensione critica e psicologica all’esplorazione del futuro, mentre *Ready Player One* ne rappresenta l’evoluzione, proiettandosi in un’era dominata dalla realtà virtuale.L’esame di questi capolavori non è solo un esercizio di memoria, ma un’opportunità per riflettere sulle implicazioni sociali, filosofiche ed esistenziali delle scoperte scientifiche. Come ha osservato Monda, il cinema ha spesso predetto innovazioni tecnologiche come l’intelligenza artificiale e persino simulato, seppur in forma drammatica, scenari di crisi globale come le pandemie. L’evento si propone, quindi, di svelare come registi di epoche e stili differenti abbiano affrontato temi universali: il rapporto tra l’individuo e la società, la ricerca del potere e il suo prezzo, la definizione stessa di ciò che significa essere umani in un mondo in continua trasformazione. Attraverso immagini potenti e suggestioni evocative, lo spettatore è invitato a interrogarsi sul futuro che stiamo costruendo, un futuro che, paradossalmente, è già in parte rappresentato sullo schermo. Il confine tra fantascienza e realtà si fa sempre più labile, mentre il cinema ci consegna un presente che anticipa, o forse, definisce il domani.