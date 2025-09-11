Spring Attitude: 14 Anni di Musica e Innovazione

Spring Attitude, quattordici edizioni di coraggio artistico e di rottura con il mainstream, si rinnova.

Andrea Esu, mente pulsante del festival, lo dichiara con chiarezza: la sua visione è quella di un’esperienza musicale e culturale libera, un laboratorio dove le nuove generazioni di artisti possono sperimentare e dialogare con un pubblico attento e desideroso di scoprire.

L’edizione 2024, ospitata nell’iconica Nuvola dell’Eur, si configura come un viaggio sonoro e visivo intenso, che si estende su due giornate, venerdì 12 e sabato 13 settembre, culminando in un raffinato closing party domenica.

La curatela di Spring Attitude, come da tradizione, si rivela un crogiolo di talenti emergenti e figure consolidate, con un’attenzione particolare alla scena musicale italiana contemporanea.

L’età media degli artisti che animeranno il Ploom Stage, il cuore pulsante del festival, si attesta attorno ai 35 anni, testimoniando l’impegno costante del festival nel sostenere e promuovere la nuova leva musicale.

L’apertura di venerdì sarà affidata a Coca Puma e Post Nebbia, seguiti dall’attesissimo debutto live di Golden Years.

A seguire, si susseguiranno Giorgio Poi, La Rappresentante di Lista, e il coinvolgente dj-set di Apparat, preludio all’esperienza audiovisiva immersiva di Bicep con il loro nuovo show Chroma, un evento unico in Italia.

La serata si concluderà con il set di DJ Gigola, con un’area dedicata alla decompressione e al respiro.

Ma Spring Attitude non è solo musica.

La terrazza della Nuvola ospita il Sa/Block Party, un’esplosione di suoni e atmosfere curate da Rough Radio, che darà voce a DE:MA, Lorenzo Bitw, Portamento, Strada e Velia.

Il collettivo Safffo porterà con sé l’energia di Mantis, mentre Arssalendo, Emma e Fenoaltea offriranno performance live inedite, chiudendo con il set di Turbolenta.

Sabato, il ritmo si intensifica.

Bouganville e Faccianuvola apriranno la giornata, preparando il terreno per l’eclettismo di AltÕn Gün, La Niña, Marco Castello e l’affascinante presenza de L’Impératrice.

La notte sarà dominata dalle frequenze elettroniche di Planet Opal e dal set di Ellen Allien.

Il Block Party, curato in collaborazione con la crew di Mania, si lancerà con Alessandro Addi, proseguendo con il b2b di Andrea Saba e Francesco Maria, l’house di Jaden Thompson e il sigillo finale di DJ Tennis.

La domenica, il festival si trasferisce nel cuore pulsante di The Hoxton Rome per un closing party che si preannuncia elegante e raffinato.

Dalle 12 alle 22, si alterneranno i set di Elasi, European Vampire, Blckeby, Sofia Ara, vincitrice del prestigioso contest LazioSound, e S/A Soundsystem, offrendo un’ultima, intensa miscela di suoni e emozioni, un’eco di quattordici anni di Spring Attitude e una promessa per il futuro.

Un futuro che, come ha sottolineato Esu, resterà sempre fedele alla sua anima alternativa.