Spring Attitude Festival: Musica, Generazioni e Innovazione all’EUR 2026

Spring Attitude Festival: Un Crogiolo di Suoni e Generazioni all’EUR, 2026Il Spring Attitude Festival, coprodotto con EUR SpA, si prepara a illuminare il cuore dell’EUR a Roma il 29 e 30 maggio 2026, consolidando il sodalizio con La Nuvola e perpetuando un percorso di crescita e innovazione intrapreso nel 2025.

Questa quindicesima edizione si preannuncia come un evento cardine nel panorama musicale italiano, un ponte tra la vivacità della club culture, la potenza del live e l’emergere di nuove generazioni di artisti, a stretto contatto con le figure di riferimento della scena internazionale.

L’edizione 2026 si distingue per una programmazione attentamente orchestrata, un mosaico di espressioni artistiche che dialogano tra loro, definendo con precisione l’identità di ogni giornata.

Spring Attitude si conferma come un ecosistema musicale in continua evoluzione, un terreno fertile per la contaminazione e l’ibridazione di generi e influenze.

Venerdì 29 maggio, il festival aprirà le porte a un’esperienza immersiva nel live, un momento di condivisione emotiva e intellettuale tra artisti e pubblico.

I Nu Genea, con la loro band, guideranno questa prima giornata, portando con sé l’energia contagiosa del loro ultimo tour.

L’annuncio di questa edizione rivela nomi di spicco come i PARISI, una famiglia di musicisti e produttori italiani che hanno conquistato il panorama internazionale, collaborando con giganti come Fred again..

, Swedish House Mafia e Anyma, incarnando l’eccellenza della produzione musicale contemporanea.

A loro si aggiungono gli YĪN YĪN, una band olandese che trasforma la psichedelia in un viaggio ipnotico, mescolando groove ossessivi, suggestioni orientali e un’irresistibile pulsione dance.

Il festival pone l’attenzione sulla nuova ondata di produttori italiani, con okgiorgio che porta con sé l’energia dei palchi sold out europei, e Tony Pitony che, con il suo live full band, propone un funk teatrale, dissacrante e pieno di groove inaspettati.

Sabato 30 maggio, il festival prosegue la sua narrazione sonora, esplorando i confini della club culture, della scrittura performativa e del live.

L’attesissimo ¾U$UK€ ¾UK1MAT$U, figura leggendaria della scena club internazionale, promette un djing ipnotico, un viaggio attraverso epoche e stili che ridefinisce i confini della performance artistica.

Il ritorno di Motta, con un’interpretazione speciale dedicata a “La fine dei vent’anni”, offre l’opportunità di ripercorrere un capitolo fondamentale della sua carriera, celebrando un album che ha segnato un punto di svolta generazionale.

La programmazione si arricchisce con l’energia di Dov’è Liana, tornati in attività dopo un periodo di pausa, e con la versatilità di Palms Trax, uno dei dj più rispettati della scena house internazionale, capace di fondere disco, house e sonorità underground.

Ben Sterling, artista e produttore londinese, si proietta sul palcoscenico con set energici e versatili.

Gaia Banfi, con il suo progetto che fonde canzone, sperimentazione ed elettronica, contribuisce a creare un’atmosfera unica.

Altea, già voce dei Thru Collected, e Mind Enterprises, che rileggono l’eredità dell’Italo Disco in chiave contemporanea, completano il quadro di una giornata ricca di emozioni e scoperte.

Spring Attitude Festival 2026 si preannuncia come un evento imprescindibile per gli amanti della musica, un crogiolo di talenti e un punto di riferimento per la cultura contemporanea.