Squali: Ambizione, Tecnologia e il Prezzo del Successo

“Squali”, l’ultimo film di Daniele Barberio, distribuito da Eagle Pictures e in arrivo nei cinema dopo un’apprezzata presentazione ad Alice nella Città, esplora le acque torbide della transizione dall’adolescenza all’età adulta, un passaggio velato di ambizione, sfruttamento e la cruda realtà del mondo del lavoro.

Al centro della narrazione c’è Max (Lorenzo Zurzolo), un giovane sviluppatore di un’app innovativa destinata ad orientare gli studenti universitari, catapultato improvvisamente nel vortice dell’imprenditoria digitale.

La sua innocente invenzione attira l’attenzione di Robert Price (James Franco), un imprenditore americano spietato, incarnazione di un capitalismo predatore che non esita a sacrificare l’integrità umana sulla strada del successo.

Il film si configura come un’allegoria contemporanea, in cui il “mare” del mondo professionale è popolato da “squali” affamati di talento e disposti a tutto per accaparrarselo.

Max si trova a navigare in questo ambiente ostile, costretto a confrontarsi con scelte difficili e a prendere coscienza della complessità morale che sottende al progresso tecnologico.

La leggerezza dell’estate post-maturità, vissuta dai suoi amici, contrasta con la sua accelerata maturazione, una corsa contro il tempo in cui la spensieratezza si trasforma in una lotta per l’autonomia e la salvaguardia dei propri valori.

James Franco, nel ruolo di Robert Price, rivela un’affinità inaspettata con il personaggio, sottolineando come l’ambizione, anche quella più cinica, nasca da un bisogno profondo, spesso mascherato da un’apparente freddezza.

L’attore, cresciuto in un ambiente familiare poco incline al suo desiderio di recitare, condivide le pressioni e le incertezze che caratterizzano il suo stesso percorso professionale, riflettendo sulla difficile scelta tra progetti artistici di qualità e produzioni commerciali di facile successo.

La figura del mentore, guida esperta in grado di orientare e proteggere, assume quindi un ruolo cruciale in questo contesto competitivo.

Lorenzo Zurzolo, interprete di Max, evidenzia come il film affronti un tema universale: le pressioni sociali che gravano sui giovani, spinti a definire il proprio futuro con urgenza, nonostante l’assenza di garanzie o la possibilità di rivedere le proprie scelte.

La sua fortuna, aver trovato presto la propria strada, contrasta con l’esperienza di molti coetanei.

“Squali” non si limita a una critica del sistema capitalistico, ma offre spunti di riflessione sulla natura umana, sull’importanza dell’integrità e sulla necessità di trovare un equilibrio tra ambizione e responsabilità.

È un film che invita a guardare oltre le apparenze, a comprendere le motivazioni che spingono gli individui ad agire e a interrogarsi sul prezzo del successo.