Storie di Donne a Roma: Celebrare il coraggio e l’innovazione femminile

Il 21 gennaio, il Campus Luiss di Roma si aprirà ad una celebrazione di coraggio e innovazione con l’undicesima edizione di “Storie di Donne a Roma”.

Questo premio, divenuto un appuntamento culturale di rilievo, si propone di illuminare il percorso di figure femminili che, attraverso il talento, la creatività e una resilienza incrollabile, hanno lasciato un’impronta significativa nel tessuto sociale e professionale.

“Storie di Donne” non si limita a riconoscere risultati tangibili; indaga a fondo la forza intrinseca nei processi di crescita, l’audacia che anima le idee trasformative e la tenacia che guida chi, con visione e determinazione, traccia nuove rotte per sé e per la comunità.

L’evento, organizzato dall’Associazione culturale Occhio dell’Arte APS di Anzio e da ACSI – Associazione di Cultura, Sport e Tempo Libero, con il prezioso supporto strategico dell’Associazione Sportiva Luiss e sotto la presidenza di Luigi Abete, si conferma un punto di riferimento per la valorizzazione del contributo femminile.

Quest’anno, il filo conduttore dell’edizione si concentra sull’importanza cruciale della comunicazione e dell’informazione, analizzando come esse plasmino la percezione della donna e come possano essere strumenti potenti per promuovere un cambiamento positivo.

L’evento si propone di esaminare le sfide e le opportunità che si presentano alle donne nell’era digitale, riflettendo su come superare gli stereotipi e amplificare le voci silenziate.

Le protagoniste dell’edizione XI sono figure emblematiche: Vira Carbone, voce autorevole del giornalismo televisivo; Anna Carlucci, regista capace di raccontare storie che emozionano e fanno riflettere; Arianna Dalla Zanna, imprenditrice innovativa; Annamaria Farricelli, poetessa che trasforma il dolore in arte, portando alla luce la drammatica realtà della violenza domestica; Veronica Geraci, esperta di comunicazione nel mondo della cultura; Alina Improta, giornalista che unisce due mondi culturali; Alessandra Magliaro, voce autorevole dell’informazione e del lifestyle; Christiana Ruggeri, giornalista impegnata; Lucrezia Ruggiero, eccellenza sportiva che incarna i valori di impegno e dedizione.

Ad aprire i lavori, il Direttore Sportivo dell’Università Luiss Paolo Del Bene.

A seguire, Antonino Viti, guida dell’ACSI, e Lisa Bernardini, presidente di Occhio dell’Arte APS, modereranno l’evento, offrendo spunti di riflessione e promuovendo un dialogo costruttivo sulla condizione femminile e sul ruolo delle donne nella società contemporanea.

La serata si preannuncia un’occasione unica per celebrare l’eccellenza femminile e ispirare nuove generazioni di donne a perseguire i propri sogni con coraggio e determinazione.