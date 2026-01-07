Tootsie: Ironia, Riflessioni e Spettacolo sul Palco

Tootsie, il Musical: Uno Specchio Ironico sull’Anima del Nostro TempoIl palcoscenico si illumina di nuovo con “Tootsie”, il musical che incrocia la comicità spumeggiante con una riflessione acuta sulle dinamiche sociali e individuali.

Un’opera che, nata dall’omonimo capolavoro cinematografico di Sydney Pollack del 1982, si conferma un classico senza tempo, consacrato dall’American Film Institute tra le migliori commedie di sempre e acclamato come l’apice del musical teatrale (The New York Post).

La sua consacrazione è sancita anche da un prestigioso riconoscimento: undici nomination ai Tony Award, i celebri “Oscar del teatro”, inclusi i premi per il miglior musical e la colonna sonora.

Dopo un trionfante tour, la produzione, magistralmente adattata e diretta da Massimo Romeo Piparo, torna a illuminare i teatri italiani, portando con sé un’esplosione di energia, risate e spunti di riflessione.

La narrazione, intrisa di ironia e leggerezza, svela un universo di contraddizioni, sguardi obliqui e verità scomode, vestendo i suoi costumi scintillanti con un’anima profondamente umana.

“Tootsie” non è solo un musical, ma un viaggio nell’inconscio collettivo.

La storia di Michael Dorsey, un attore in crisi che, per ottenere un ruolo, si traveste da donna assumendo le sembianze di Dorothy Michaels, è un pretesto per indagare le fragilità maschili, le aspirazioni femminili e la complessa rete di relazioni che ci legano.

L’adattamento italiano, curato da Piparo, non si limita a trasporre fedelmente il testo originale, ma ne amplifica la risonanza emotiva, arricchendola di elementi tipicamente italiani.

Il risultato è uno spettacolo di grande impatto visivo e sonoro, capace di coinvolgere il pubblico di ogni età.

La colonna sonora, firmata da David Yazbek, è un caleidoscopio di emozioni, che spazia dalla malinconia alla gioia, dalla sensualità all’esilarazione.

Il libretto, a cura di Robert Horn, vincitore del Tony Award, è un perfetto equilibrio tra comicità e dramma, capace di affrontare temi seri con leggerezza e intelligenza.

Paolo Conticini, figura di spicco nel panorama del musical italiano, incarna con maestria il ruolo di Michael/Dorothy, offrendo una performance intensa e commovente.

Al suo fianco, Mauro Casciari, esordiente nel musical dopo una brillante carriera nel mondo dei media, interpreta Jeff con una verve contagiosa.

In un’epoca in cui il dibattito su temi come l’identità di genere, il patriarcato e il sessismo permea ogni aspetto della nostra società, “Tootsie” offre una prospettiva inedita, smontando stereotipi e invitando alla riflessione con un sorriso.

La sua forza risiede nella capacità di affrontare argomenti complessi con umorismo e ironia, svelando le incongruenze del nostro mondo con una lucidità disarmante.

Il musical, più che un semplice intrattenimento, si configura come un potente specchio che riflette le nostre paure, i nostri desideri e le nostre contraddizioni, ricordandoci che, al di là delle apparenze, siamo tutti alla ricerca di un posto nel mondo e di un amore sincero.