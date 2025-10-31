Tosca a Roma: un capolavoro immortale a 125 anni

“Tosca” di Puccini: un’opera che incarna la potenza dell’animo umano e la sublime bellezza nata dalla tragedia.

La sua straordinaria longevità e il suo continuo successo risiedono in una perfetta, e rarissima, alchimia di elementi contrastanti: una vertigine di passione, un desiderio carnale che si intreccia con la commozione più profonda, una crudeltà disarmante che convive con momenti di lirismo di rara intensità.

Questa dicotomia, questa capacità di sondare le profondità dell’esperienza umana, la rende universalmente rilevante, capace di risuonare con il pubblico di ogni epoca.

Il Teatro dell’Opera di Roma, in collaborazione con il Ministero della Cultura e Rai Cultura, celebra il 125° anniversario di questo capolavoro con una serata-evento di eccezionale significato.

Il 1° novembre, alle 20:50, il pubblico avrà l’opportunità unica di assistere alla performance, trasmessa in diretta mondovisione su Rai 3, nell’allestimento originale così come lo concepì il compositore.

Questa ricostruzione filologica, che anticipa l’apertura della stagione 2025/2026, non è un mero esercizio di rievocazione storica, ma un’immersione nel cuore creativo di Puccini, un tentativo di recuperare l’autenticità della visione originaria.

La regia di Alessandro Talevi pone l’accento sulla meticolosa attenzione ai dettagli che caratterizza l’opera, un’architettura sonora e visiva complessa che richiede un’analisi psicologica profonda da parte di interpreti e staff tecnico.

La cura per i particolari scenografici, la profonda comprensione dei personaggi e la resa accurata dell’atmosfera storica non sono elementi decorativi, ma elementi strutturanti, essenziali per comprendere la vera essenza dell’opera.

Sotto la direzione magistrale di Daniel Oren, un cast di voci eccezionali darà vita ai personaggi iconici: Eleonora Buratto nel ruolo di Tosca, tormentata e passionale; Jonathan Tetelman nei panni di Cavaradossi, artista idealista e vulnerabile; e Luca Salsi nell’interpretazione del perfido e potente Scarpia.

Un ensemble di grande talento completa il cast, garantendo una performance intensa e coinvolgente.

La regia televisiva di Fabrizio Guttuso Alaimo catturerà l’intensità drammatica e la bellezza visiva dell’allestimento, mentre le scenografie e i costumi, fedelmente ricreati da Carlo Savi e Anna Biagiotti, trasporteranno il pubblico nella Roma del XIX secolo, quella vivida e suggestiva che ispirò Puccini.

Il Coro, diretto da Ciro Visco, e la Scuola di Canto Corale contribuiranno a creare un’atmosfera sonora ricca e vibrante, evocando le vedute mozzafiato dell’alba su Castel Sant’Angelo, gli interni sfarzosi di Sant’Andrea della Valle e i solenni rintocchi del Mattutino, elementi fondamentali per comprendere l’esperienza personale di Puccini e il suo profondo legame con la città eterna.

Questo spettacolo non è solo un’interpretazione, ma una rivelazione, un viaggio nel cuore di un capolavoro immortale.