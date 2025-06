Trieste precede Roma: festival femminista, arte e creatività

Il 18 giugno, Trieste accoglie un preludio al fermento creativo che esploderà a Roma: “Aspettando Bande de Femmes”, un laboratorio di ricamo erotico guidato da Goga Mason, artista triestina formatasi tra le aule dell’Accademia di Brera e le dinamiche artistiche di Bruxelles. Questo evento inaugurale anticipa la dodicesima edizione del festival femminista di fumetto e illustrazione, un appuntamento cruciale per la scena artistica contemporanea, che trasformerà il quartiere Pigneto di Roma dal 1° al 5 luglio.Organizzato dalla libreria femminista Tuba con la curatela di Sarah Di Nella, Ginevra Cassetta e Marta Capesciotti, il festival si configura come un ecosistema di voci e linguaggi, un crocevia di prospettive che intersecano arte, impegno sociale e sperimentazione estetica. La “Notte a colori” del 1° luglio segnerà l’apertura ufficiale, un percorso immersivo attraverso mostre diffuse che presenteranno opere di un ventaglio di artisti italiani e internazionali: Shannice, Mujer Gallina, Sofia Bonelli, Gina Nakhele Koller, Yokochira, la collettiva Mostros, Varvara Prazka, Madelaine Grady Walsh, Juan Duncan, Alterales, Cecilia Valagussa, Arraggiata, Elena Ketra, KalinaMuhova, e la collettiva Dwf.Il 2 luglio vedrà la nascita di “Blossoms,” un progetto sostenuto dal MiC e Siae, nell’ambito del programma “Per Chi Crea,” focalizzato su quattro giovani fumettiste under 35 che operano a livello nazionale e internazionale: Fumettibrutti, KalinaMuhova, Sonno e Zuzu. Questa iniziativa non solo offre una vetrina per i loro talenti emergenti, ma promuove anche un dialogo costruttivo tra generazioni artistiche. Il “Laboratorio Talee” del 3 luglio, presso la Biblioteca G. Mameli, si propone come un terreno fertile per la coltivazione del talento artistico, coinvolgendo giovani aspiranti artisti in un percorso di crescita guidato.Il festival non si limita alla fruizione passiva dell’arte; “Dialoghi d’autrici” offrirà al pubblico l’opportunità di interagire direttamente con le artiste, approfondendo i loro processi creativi e le tematiche affrontate. La serata del 3 luglio culminerà con un suggestivo video mapping, proiettato sui muri di via Pesaro, trasformando lo spazio urbano in una tela effimera.Il 4 luglio, “Manifesta,” un laboratorio tenuto dall’artista iraniana Golrokh Nafisi, offrirà una prospettiva unica sulla libertà di espressione e la resilienza creativa in contesti complessi. Il live painting di Federica Ferraro aggiungerà un tocco di immediatezza e dinamismo. Il 5 luglio, “Micorizze,” un laboratorio condotto da Pausania Studio, esplorerà le intricate relazioni tra arte, ambiente e comunità.Quest’anno, una novità significativa è “Piantagrane,” una passeggiata botanica guidata da Giorgia Protasi e Marta Del Giudice, che invita a riscoprire la biodiversità urbana, dalle piante spontanee alle zone umide, fino al lago della Ex Snia Viscosa. La presenza di Alix Garin, fumettista belga e autrice di “Impenetrabile,” segnerà la sua prima visita in Italia. Francesca Ceci e Claudia Petrazzi, autrici di “La vita delle altre”, condivideranno il loro reportage a fumetti sulla violenza patriarcale, offrendo una riflessione profonda e urgente. Il festival si configura così come un percorso di scoperta, un laboratorio di idee e un momento di confronto tra artiste, pubblico e territorio.