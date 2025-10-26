Una Famiglia Sottosopra: quando il riso svela le crepe familiari

Il tema dello scambio di corpi, un topos narrativo affermatosi come genere cinematografico a sé stante, trova una rivisitazione originale e audace nel nuovo film di Alessandro Genovesi, “Una Famiglia Sottosopra”.

Lontano dalle dinamiche puramente comiche tipiche del genere, il film, interpretato da un cast eccezionale guidato da Luca Argentero e Valentina Lodovini, affiancato da Licia Maglietta, Chiara Pasquali, Martina Bernocchi e Carlo Alberto Matterazzo, esplora le crepe silenziose che insidiano il nucleo familiare moderno, offrendo una lente di ingrandimento impietosa e, allo stesso tempo, profondamente umana.

La trama si articola attorno alla famiglia Moretti, un microcosmo di incomprensioni e frustrazioni latenti.

Alessandro, interpretato da Argentero, è un padre in crisi, smarrito nella disoccupazione e afflitto da un senso di inadeguatezza che lo allontana progressivamente dalla moglie Margherita (Lodovini), una dottoressa impegnata e sempre più distante.

I tre figli, Anna, Alice e Leo, a loro volta, navigano le acque agitate dell’adolescenza, amplificando il disagio generale.

L’apparente innocenza di una gita a un parco divertimenti per il settimo compleanno di Anna si rivela il detonatore di una catarsi inaspettata: un evento inspiegabile trasforma radicalmente le loro vite, costringendoli a sperimentare la realtà dal punto di vista dell’altro.

“È una tragedia che si rivela comica,” spiega Genovesi, “un modo per guardare a una situazione dolorosa con un’ottica diversa, quasi a volerla lenire attraverso l’ironia.

” Il regista ambisce a provocare una riflessione profonda sul valore dell’empatia, un concetto che, come sottolinea Argentero citando Elio Germano, andrebbe introdotto fin dalla tenera età nelle scuole.

“Imparare a mettersi nei panni degli altri,” argomenta l’attore, “potrebbe generare una società più consapevole e compassionevole.

“Valentina Lodovini, co-protagonista, aggiunge una nota cruciale: “Viviamo in un’epoca in cui siamo facilmente indotti a giudicare, a formulare pregiudizi.

Il compito costante è ascoltare, accogliere l’alterità.

” La pellicola, una produzione Wildside in collaborazione con Fremantle e Sony Pictures International Productions, si propone, quindi, come un esperimento sociale sotto forma di intrattenimento.

L’approccio di Genovesi si distingue per la sua capacità di mescolare il riso e il dolore, l’osservazione acuta della realtà con un pizzico di irriverenza.

“Ho cercato di inserire elementi più taglienti, spunti politicamente scorretti,” confessa il regista, “per rendere la storia più unica e originale, un prodotto che stimoli la riflessione e che sappia sorprendere il pubblico.

” “Una Famiglia Sottosopra” si preannuncia dunque come una commedia agrodolce, una chiave di lettura inedita per comprendere le dinamiche complesse che governano i rapporti familiari nel mondo contemporaneo.

Il film sarà distribuito da Eagle Pictures e presentato fuori concorso ad Alice nella Città, festival autonomo e parallelo della Festa del Cinema di Roma, con uscita nelle sale fissata al 6 novembre.