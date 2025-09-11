Urban Drawing: La Sapienza si trasforma in una tela a cielo aperto.

L’Università La Sapienza, crocevia di culture e disciplina accademica, si configura come scenario per un’iniziativa artistica effimera e significativa: “Urban Drawing”.

Questo intervento, concepito dal Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura e dall’Istituto di Studi Avanzati sul Patrimonio, si propone di ridefinire temporaneamente lo spazio pubblico, trasformando il viale centrale pedonale in una tela a cielo aperto.

L’azione si colloca nell’ambito del 46° convegno internazionale dei Docenti delle Discipline della Rappresentazione, un evento di rilievo che segna il ritorno a Roma dopo tredici anni.

L’idea, sostenuta dal Prorettore al Patrimonio, Carlo Bianchini, ambisce a creare un’impronta simbolica, quasi un “logo” visivo degli edifici iconici dell’ateneo, facilitando così il riconoscimento della conformazione architettonica della Città Universitaria, un esempio sublime di architettura razionalista italiana.

La rettrice Antonella Polimeni e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, parteciperanno alla presentazione ufficiale, che coinciderà con l’inaugurazione del restauro dello scalone monumentale del Palazzo del Rettorato e della Minerva, celebrando i novant’anni della Città Universitaria.

L’architetto Emanuela Chiavoni, coordinatrice del progetto, sottolinea come l’intervento di disegno non sia solo un’espressione artistica, ma uno strumento di comunicazione visiva capace di stimolare un profondo senso di appartenenza alla comunità universitaria.

L’obiettivo è quello di coinvolgere attivamente l’intera comunità accademica, superando le distinzioni di ruolo e status.

La scelta del luogo, un tratto frequentato da studenti, docenti, personale amministrativo e tecnico, testimonia l’intenzione di creare un’esperienza condivisa, un punto di incontro pulsante della vita universitaria.

L’utilizzo di tinte ecologiche e non permanenti sottolinea l’attenzione alla sostenibilità e alla transitorietà dell’opera, invitando la comunità accademica a riflettere sul valore del patrimonio architettonico della Sapienza, inteso come un’oasi di cultura e conoscenza.

Il progetto è il frutto di una collaborazione intensiva con dottorandi, assegnisti e specializzandi, promuovendo l’importanza dell’attività manuale come momento di riflessione e connessione con la storia e l’identità dell’università.

L’ispirazione deriva dai principi di simmetria e armonia compositiva che caratterizzano l’architettura storica della Città Universitaria, generando un’atmosfera di equilibrio e rispetto verso il patrimonio comune.

Questa iniziativa si configura come il primo tassello di un piano più ampio, che include la valutazione di un concorso di idee aperto a tutti gli studenti, con l’obiettivo di trasformare lo spazio in un “laboratorio a cielo aperto”, un luogo di sperimentazione artistica e culturale in continua evoluzione, capace di riflettere la creatività e l’innovazione della comunità universitaria.