Villa Lazzaroni Summer Fest: Musica, Arte e Cultura a Roma

Villa Lazzaroni Summer Fest: Un Viaggio Culturale nel Cuore di RomaDall’11 al 29 giugno, Villa Lazzaroni si trasforma in un vibrante epicentro culturale, accogliendo l’edizione 2024 del Summer Fest, un’esperienza immersiva che unisce musica, arte, letteratura e sport in un contesto urbano suggestivo lungo la via Appia Nuova. L’evento, che lo scorso anno ha coinvolto oltre quindicimila spettatori, si propone come un ponte tra generazioni e culture, un’occasione per scoprire talenti emergenti e apprezzare maestrie consolidate.Il festival si articola attorno a due filoni principali, delineando un programma ricco e diversificato. “New Generation” è dedicato alla promozione di giovani artisti under 35, un’iniziativa sostenuta dal Ministero della Cultura e dalla Siae, che offre una vetrina a musicisti provenienti dalle più prestigiose accademie e scuole di musica del Lazio. Serate dedicate a queste nuove promesse illuminano il calendario del 12, 16, 18, 23 e 25 giugno, offrendo un assaggio del futuro della musica italiana.Parallelamente, “Multi-Culture: la musica del mondo” celebra lo scambio artistico tra l’Italia e le culture del Sud America e del Mediterraneo, un dialogo che si intensifica nelle serate conclusive del 27, 28 e 29 giugno. Questo percorso musicale esplora le affinità e le differenze tra le tradizioni, offrendo un’esperienza sensoriale completa.Il Summer Fest non si limita alla musica. Incontri letterari, dibattiti stimolanti, eventi sportivi domenicali pensati per famiglie e bambini, presentazioni di libri e coinvolgenti jam session e DJ set a conclusione delle serate creano un’atmosfera conviviale e inclusiva. Il programma degli eventi serali, a partire dalle ore 21:00, spazia dalle sonorità del jazz folk a interpretazioni originali di colonne sonore, offrendo un’ampia gamma di esperienze musicali. Tra gli ospiti di spicco, Gianluca Guidi propone un tributo a Frank Sinatra, mentre il trio jazz Aldo Di Caterino Ensemble si unisce al virtuosismo del pianista Enrico Pieranunzi. Il trombettista Fabrizio Bosso, il batterista Roberto Gatto e il contrabbassista Paolo Damiani arricchiscono ulteriormente il cartellone artistico. L’incontro con lo scrittore Gianrico Carofiglio, previsto per il 13 giugno, dal titolo “Il potere della stupidità – Conversazioni in musica”, promette una riflessione acuta e stimolante. La chiusura del festival è dedicata a performance di grande impatto emotivo: il 27 giugno, il clarinettista Gabriele Mirabassi collabora con il pianista brasiliano Andrè Mehmari; il 28 giugno, la serata spagnola “Sinergias” accoglie il violoncellista flamenco Jose el Marqués, la violinista e cantante Marina Alba e il cantante flamenco Antonio Campos; infine, il 29 giugno, “Arias” celebra l’incontro tra tre voci eccezionali – Francesca Corrias, Daniela Spalletta e Cristina Renzetti – e il chitarrista brasiliano Roberto Taufic, in un omaggio alla bellezza della musica e all’abilità interpretativa.