Wangechi Mutu alla Borghese: Poemi di Terra, Memoria e Metamorfosi

Wangechi Mutu: Un Dialogo tra Terra, Memoria e Metamorfosi alla Galleria BorgheseDalle maestose facciate del Metropolitan Museum di New York alla ricchezza barocca della Galleria Borghese, si dispiega un percorso artistico che celebra la forza e la resilienza femminile. Due imponenti statue di bronzo, caricarie autonome e libere, accolgono il visitatore, introducendo alla mostra “Poemi della terra nera” dell’artista keniota Wangechi Mutu, un’immersione poetica e visiva ospitata, dal 10 giugno al 14 settembre, nella residenza del Cardinale Scipione.Nata a Nairobi nel 1972, Mutu, formatasi a New York e ora divisa tra gli Stati Uniti e il Kenya, offre un’esposizione curata da Cloé Perrone che si inserisce nel percorso museale volto a coniugare arte contemporanea e poesia, trasformando quest’ultima in materia. Il titolo della mostra, “Poemi della terra nera”, evoca la fertilità e la malleabilità della terra, quasi argilla plasmabile sotto la pioggia, un elemento cruciale nell’opera dell’artista. Già l’ingresso, con l’installazione “Grain of words”, un ammasso di polvere di the e caffè, riflette il richiamo alla canzone di Bob Marley “War”, ispirata all’appello all’uguaglianza di Haile Selassie alle Nazioni Unite nel 1963.L’esplorazione continua attraverso i giardini segreti della Galleria Borghese, creando un dialogo tra l’opera di Mutu e il paesaggio circostante. Figure ibride, sirene e il maestoso “Nyoka” (serpente in swahili), scolpito in bronzo, richiamano il tema centrale della collezione del Cardinale Scipione: la metamorfosi. Francesca Cappelletti, direttrice della Galleria Borghese, sottolinea come la poesia e la metamorfosi, spesso concetti astratti, si concretizzino nell’opera di Mutu, dalla terra che genera parole alla trasformazione del marmo nelle mani di Bernini. Questo legame tra natura, arte e umanità si riflette anche nelle “teste piangenti” in legno e terra rossa, sospese nel vuoto, e nella figura seduta “Throned”, immersa in pigmenti naturali tratti dal suolo.La mostra si articola in due sezioni distinte ma complementari. All’interno del museo, Mutu reinterpreta lo spazio, integrando le proprie opere con la collezione Borghese. Sculture come “Bloody Rug”, un tappeto intriso di macchie rosse che evocano violenza e dolore, e installazioni eteree come “Prayers”, con i suoi granelli simili a rosari, rimodellano la percezione dello spettatore. Il museo non è più un contenitore di memoria, ma un luogo di immaginazione e trasformazione.Un videointervento, “The End of eating Everything”, amplifica ulteriormente la ricerca artistica di Mutu, aggiungendo una dimensione temporale e immersiva. La mostra prosegue all’American Academy in Rome con “Shavasana I”, una figura in bronzo sdraiata su una stuoia di paglia intrecciata, ispirata a una posa yoga e a un tragico evento reale. La sua collocazione, in prossimità di iscrizioni funerarie romane, evoca i concetti di morte, abbandono e dignità dell’esistenza.”Poemi della terra nera”, resa possibile dal sostegno di Fendi, è accompagnata da un programma di incontri dal titolo “Esistere come donna”, organizzato da Electa con Fondazione Fondamenta, che offre uno spazio di riflessione e dialogo sul ruolo e la condizione femminile. L’esposizione, nel suo complesso, si configura come un’esperienza multisensoriale, un viaggio poetico che celebra la resilienza umana e la potenza trasformatrice dell’arte.