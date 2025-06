Wim Wenders: La Pace, Urgenza del Nostro Tempo

“Il cinema, come lente d’ingrandimento dell’anima umana, ha sempre rappresentato per me un mezzo per esplorare le contraddizioni e le aspirazioni che ci definiscono. Ora, mi trovo a plasmare un progetto cinematografico animato da un’urgenza profonda: la ricerca della pace. Un obiettivo che, pur rimanendo la nostra aspirazione più nobile, appare spesso eclissato dalla frenesia del nostro tempo, dalla sete di accumulo, dalla corsa al possesso.”Parole di Wim Wenders, cineasta di fama mondiale, pronunciate all’Accademia dei Lincei di Roma, in occasione del prestigioso Premio Antonio Feltrinelli per le Arti, conferitogli alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Sono nato nel 1945,” riflette Wenders, “e ho avuto il privilegio di testimoniare un’epoca di relativa stabilità, un periodo di pace che oggi, con rammarico, sento affievolirsi. Ho vissuto un’era di ricostruzione, di speranza nel futuro, un’epoca in cui il progresso era percepito come un bene comune e la collaborazione internazionale era una promessa concreta.”La sua filmografia, costellata di capolavori che indagano l’esperienza umana in tutte le sue sfaccettature, ne conferma la sensibilità acuta e la capacità di cogliere le fragilità e le resistenze del nostro cammino. “Oggi,” confessa, “non è facile nutrire fiducia nell’umanità, ma io mantengo un’ostinata fiducia nelle persone, nella loro capacità di elevarsi, di superare le avversità.”La sua preoccupazione non nasce da un pessimismo sterile, ma dalla constatazione di un progressivo smarrimento dei valori fondanti della nostra civiltà. “Sembra che, immersi nella logica del consumo e della competizione, abbiamo dimenticato le nostre origini, i principi che ci guidano, il senso di appartenenza a una comunità globale.”Wenders sottolinea l’importanza cruciale dell’agire collettivo, un impegno condiviso per il bene comune. “È essenziale che le persone si uniscano, superando le divisioni ideologiche e geografiche, per costruire un futuro più giusto e pacifico.”Il regista tedesco esprime poi un profondo attaccamento all’Europa, un continente che, nonostante le sue difficoltà, continua a rappresentare un baluardo di ragione e di valori. “Dobbiamo riscoprire l’orgoglio di essere europei, di difendere i nostri ideali, di alzare la nostra voce per contrastare le derive più pericolose.”La sua è una chiamata alla responsabilità, un invito a non cedere al cinismo e all’indifferenza, ma a coltivare la speranza e ad agire concretamente per un mondo più pacifico e sostenibile. Il cinema, in questo senso, diventa un potente strumento di sensibilizzazione e di cambiamento.