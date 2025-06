X: Ritorna l’Omaggio Jazz a Malcolm X in Vinile

A quindici anni dalla sua creazione, risuona nuovamente l’eco di ‘X (Suite for Malcolm)’, un’opera che celebra la figura di Malcolm X e ne interpreta l’eredità musicale attraverso il prisma del jazz. La ristampa in vinile, evento speciale curato da Musica per Roma, segna il ritorno di un disco che ha profondamente segnato il panorama musicale italiano, ottenendo prestigiosi riconoscimenti e un vasto successo di pubblico, consacrandolo come miglior disco e miglior formazione jazz dell’epoca.Francesco Bearzatti, compositore e sassofonista di straordinaria sensibilità, offre un omaggio al leader del movimento per i diritti civili afroamericani, in concomitanza con il centenario della sua nascita. ‘X (Suite for Malcolm)’ non è solo un concerto, ma un’esperienza immersiva, un progetto multimediale che intreccia musica e immagini. Le evocative illustrazioni di Francesco Chiacchio si proietteranno durante l’esecuzione, creando un dialogo visivo e sonoro che amplifica l’impatto emotivo dell’opera.L’album, concepito come una vera e propria *opera d’arte totale*, si configura come un caleidoscopio di influenze musicali, un mosaico sonoro che spazia dalle atmosfere più intime e riflessive a sonorità energiche e contemporanee, con riferimenti al rock, alla dance e all’hip hop. Questa fusione di generi è stata pensata per esaltare la straordinaria abilità espressiva del Tinissima Quartet, un ensemble di musicisti di fama internazionale.Bearzatti, profondamente ispirato dalla figura di Malcolm X, lo descrive come una figura chiave nella trasformazione sociale degli afroamericani, un intelletto acuto e un attivista instancabile. L’opera si propone come un contributo personale alla riscoperta e alla celebrazione della sua eredità.Il Tinissima Quartet, composto dal sassofonista Francesco Bearzatti, dal trombettista Giovanni Falzone, dal contrabbassista Danilo Gallo e dal batterista Zeno de Rossi, incarna l’eccellenza del jazz italiano. La serata del 17 giugno, all’interno del festival estivo “Summertime” alla Casa del Jazz, vedrà anche l’esibizione del pianista Franco D’Andrea, accompagnato da Roberto Gatto alla batteria e Gabriele Evangelista al contrabbasso, in un progetto discografico pubblicato da Parco della Musica Records, ulteriormente arricchendo l’esperienza musicale per il pubblico. La ristampa in vinile rappresenta un’occasione unica per riscoprire o apprezzare nuovamente un’opera che ha saputo coniugare l’impegno sociale con la ricerca musicale d’avanguardia.