Zero rilegge i classici: Eloise e Can’t Help Falling in Love

Un filo sottile, quasi impalpabile, intreccia le traiettorie artistiche dei maestri che hanno segnato la storia della musica. Renato Zero, figura iconica per la sua libertà interpretativa e la sua capacità di visione, ripercorre questa linea invisibile, immergendosi nell’universo sonoro dei suoi più illustri ispiratori. A partire dal 20 giugno, il progetto “Tattica” si arricchisce di due nuove gemme, pubblicate su tutte le piattaforme digitali, che ne ampliano la portata e la profondità.Si tratta di un’audace riprogettazione di “Eloise”, brano carico di un’intensità emotiva senza età, originariamente scritto da Paul Ryan e reso celebre a livello globale dal fratello Barry Ryan negli anni Sessanta. Zero ne restituisce una versione inedita, svelandone nuove sfumature e conferendole una lettura contemporanea, pur preservandone il nucleo patetico e la forza evocativa.Accompagna “Eloise” una struggente interpretazione di “Can’t Help Falling in Love”, un classico immortale che ha incantato generazioni di ascoltatori, incarnando l’universalità dell’amore e della sua inevitabile fragilità. Dalla voce inconfondibile di Elvis Presley alle interpretazioni più recenti, questo brano ha attraversato confini e culture, diventando un simbolo di un’emozione primordiale. L’approccio di Zero è quello di una rilettura intima, capace di restituire l’essenza malinconica e la vulnerabilità che permeano l’originale.Per i collezionisti e gli appassionati, il 27 giugno verrà pubblicato un esclusivo 45 giri in edizione limitata e numerata. Questo prezioso oggetto, disponibile in pre-order a partire dal 20 giugno, non è solo un supporto fisico per la fruizione musicale, ma un vero e proprio manufatto da collezione, testimonianza di un progetto ambizioso che celebra la potenza della musica capace di trascendere il tempo e di parlare direttamente al cuore. Rappresenta un ponte tra passato e presente, un omaggio ai giganti che hanno plasmato il panorama musicale mondiale, e una dichiarazione d’amore alla bellezza senza confini dell’arte.