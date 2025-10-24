BCC Roma: Crescita, Impegno Sociale e Radici nel Territorio

Nel cuore pulsante della Capitale, BCC Roma traccia un bilancio di crescita e impegno sociale, delineando un futuro radicato nel territorio e nell’identità cooperativa.

Al 30 giugno 2025, la banca registra un incremento significativo delle attività, con impieghi che raggiungono i 5,1 miliardi di euro (+3,9% rispetto all’anno precedente) e una raccolta complessiva che si attesta a 8,8 miliardi (+6,8%).

Questi risultati, presentati ai soci del quadrante Est di Roma in un incontro partecipato da oltre 300 persone, segnano la prima tappa di un percorso di dialogo con l’intera comunità di soci, proseguirà il 27 novembre all’Auditorium Parco della Musica.

BCC Roma, con una base sociale di 20.000 soci, prosegue nel suo percorso di consolidamento territoriale, incontrando i propri membri attraverso un ciclo di dieci riunioni distribuite nelle regioni in cui opera – Lazio, Abruzzo, Molise e Veneto – per rafforzare il legame con le comunità locali e ascoltare le loro esigenze.

Un elemento cruciale di questo modello di banca è rappresentato dall’azione dei Comitati Locali dei Soci, veri e propri motori di sviluppo sociale e di promozione del territorio.

Nell’ultimo anno, questi comitati hanno destinato quasi 650.000 euro a fondo perduto a sostegno di parrocchie, enti di volontariato, associazioni impegnate nel sociale e iniziative volte a valorizzare il patrimonio culturale e le tradizioni locali.

Questo impegno testimonia la vocazione mutualistica e la profonda sensibilità sociale di BCC Roma, che si traduce in un supporto concreto alle realtà più fragili e in un investimento nel futuro del territorio.

“Vogliamo ribadire e rilanciare l’identità cooperativa mutualistica che ci rende unici,” ha affermato il Presidente Maurizio Longhi, sottolineando come questo modello si distingua in un contesto bancario in rapida trasformazione, caratterizzato da processi di aggregazione che ridefiniscono costantemente il panorama del credito.

La scelta di BCC Roma è quella di mantenere un’autonomia strategica e una presenza capillare attraverso le filiali, luoghi di ascolto e di relazione, pronti a offrire soluzioni finanziarie personalizzate e accessibili.

Il Direttore Generale Gilberto Cesandri ha aggiunto che la banca può contare su una raccolta allargata pari a 18,1 miliardi di euro (+13,1%) e un portafoglio di impieghi alla clientela di 10,9 miliardi (+7,2%).

Solidi i fondi propri, che raggiungono 1,5 miliardi, e un coefficiente Cet1 pari al 30,1%, ampiamente superiore alle normative prudenziali vigenti.

Questi indicatori finanziari confermano la solidità patrimoniale e la capacità di BCC Roma di sostenere la crescita economica del territorio, garantendo al contempo la tutela dei soci e dei clienti.

La banca si posiziona così come un pilastro fondamentale per lo sviluppo locale, un partner affidabile per le famiglie e le imprese che operano nel cuore d’Italia.