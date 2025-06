Gavignano: un corteo storico tra storia, tradizioni e sapori

Domenica pomeriggio, Gavignano, un borgo intriso di storia alle porte di Roma, si trasforma in una macchina del tempo. L’undicesima edizione del Corteo Storico del Matrimonio Contadino non è una semplice rievocazione, ma un’immersione profonda nelle tradizioni e nelle dinamiche sociali di un’epoca che affonda le sue radici nella metà del XIX secolo. Un evento che, come un affresco vivente, restituisce alla comunità e ai visitatori l’essenza di un rito antico, ancorato alla terra e al lavoro, ma intriso di significati simbolici e di una bellezza discreta.L’appuntamento, che coinvolge circa cinquanta figure, è il frutto di un meticoloso lavoro di ricerca e riproduzione filologica. La Pro Loco, guidata da Emanuela Gagliarducci, ha affidato all’associazione culturale “L’abito, la storia, le arti”, con le costumiste Paola Bonci e Anna Maria Curreli e la scenografa Claudia Giuliani, la sfida di ricostruire non solo gli abiti, ma anche l’atmosfera, le usanze e i rituali di un matrimonio contadino dell’epoca. Ogni dettaglio, dai tessuti alle tecniche di confezione, è stato accuratamente studiato per garantire l’autenticità dell’esperienza.Il corteo, un fiume di colori e suoni, si snoda tra le strette vie del centro storico, offrendo un panorama vivido delle diverse fasi del rito nuziale. Si ripercorrono i preparativi della dote, simbolo di impegno e di promessa di un futuro prospero, le visite ai parenti, le benedizioni, fino al banchetto, momento di condivisione e di celebrazione. L’abito della sposa, semplice ma elegante, incarna la modestia e la laboriosità della donna contadina. Una camicia di pizzo bianco, una gonna lunga di colore rosso, che rappresenta la fertilità e la passione, e un grembiule che si trasforma nel corso della cerimonia: inizialmente decorato con un bordino floreale, simbolo di speranza e di fioritura, poi arricchito da pizzo e merletti, a significare l’ingresso ufficiale nella vita matrimoniale. Un contrasto voluto, quello con l’abito della “minente”, moglie del podestà, figura di spicco nella gerarchia sociale dell’epoca. Il verde, colore che evoca la dignità e il ruolo di rappresentanza, viene esaltato da un elaborato ricamo in merletto che sottolinea la sua posizione di privilegio.L’evento non si limita alla rievocazione storica, ma si coniuga con un’esperienza sensoriale completa. I visitatori potranno infatti passeggiare tra bancarelle di prodotti tipici locali, assaporare i sapori autentici della tradizione culinaria contadina, e ammirare le abilità degli sbandieratori di Carpineto Romano, che con i loro giochi di bandiere e i loro movimenti acrobatici, aggiungono un tocco di vivacità e di spettacolo al corteo. Un’occasione unica per riscoprire le radici culturali del territorio, onorando la memoria di Papa Innocenzo III, nato proprio a Gavignano, e per celebrare la resilienza e la bellezza della vita contadina.