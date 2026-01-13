Piazza Pia: Modello di Riqualificazione Urbana per il Medio Oriente

La riqualificazione di Piazza Pia si configura come un caso studio di rilevanza strategica, un potenziale catalizzatore per lo sviluppo urbano sostenibile in Medio Oriente.

Un’iniziativa promossa dall’Istituto Affari Internazionali, con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l’adesione di Roma Capitale, ha visto Via Ingegneria, rinomata società romana di progettazione infrastrutturale e architettonica, incaricata di presentare il progetto a una delegazione di rappresentanti di nazioni mediorientali, tra cui Iran, Iraq e Arabia Saudita.

L’obiettivo trascende la semplice riqualificazione di uno spazio pubblico; si propone di esportare un modello di intervento urbano che integra profondamente competenze ingegneristiche avanzate, la salvaguardia del patrimonio storico-artistico e l’innovazione infrastrutturale.

La visita della delegazione ha rappresentato un’opportunità di dialogo costruttivo e di apprendimento reciproco, posizionando l’esperienza romana come piattaforma di cooperazione internazionale tra città e come punto di riferimento per futuri progetti nel contesto mediorientale.

Francesco Nicchiarelli, ingegnere e socio fondatore di Via Ingegneria, ha sottolineato come il progetto offra spunti di riflessione trasversali e un’occasione di scambio tecnico prezioso.

I lavori, avviati nell’agosto 2023 e conclusi in gran parte il 23 dicembre 2024, hanno subito poi un’ulteriore fase di completamento cruciale: l’integrazione con i giardini di Castel Sant’Angelo, un’area verde di circa 30.000 metri quadrati, completamente rigenerata e restituita alla città.

Questa connessione non è casuale; evidenzia l’importanza di un approccio olistico alla riqualificazione urbana, che considera l’ambiente naturale come parte integrante del tessuto urbano.

L’intervento di Via Ingegneria, commissionato da Anas (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade), soggetto attuatore delle opere iconiche per il Giubileo 2025, ha realizzato un’ampia piazza interamente pedonale, creando un collegamento diretto tra Castel Sant’Angelo, via della Conciliazione e la Basilica di San Pietro.

Questa pedonalizzazione non solo migliora la sicurezza e la fruibilità dello spazio pubblico, ma favorisce anche un flusso pedonale più fluido, accogliendo l’afflusso di pellegrini e visitatori che animano le strade di Roma.

La riqualificazione di Piazza Pia, pertanto, non si limita a un intervento estetico o funzionale, ma si presenta come un progetto di ampio respiro, capace di promuovere la sostenibilità urbana, la cooperazione internazionale e la valorizzazione del patrimonio culturale, offrendo un modello replicabile e adattabile alle diverse esigenze del Medio Oriente.

L’iniziativa testimonia l’impegno dell’Italia a esportare know-how e competenze in un’area geografica di cruciale importanza strategica, contribuendo a un futuro più prospero e sicuro per tutti.