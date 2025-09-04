Smart Sailor: la tecnologia rivoluziona la navigazione a bordo.

Chimera Tech Srl, una startup romana all’avanguardia nell’integrazione tecnologica, rivoluziona il concetto di navigazione con Smart Sailor, una piattaforma innovativa destinata a ridefinire l’esperienza a bordo per armatori, diportisti e velisti.

Lungi dall’essere un semplice dispositivo, Smart Sailor si configura come un vero e proprio sistema nervoso centrale per la barca, un ecosistema digitale integrato che fonde connettività, sicurezza e automazione in un’interfaccia intuitiva.

L’ambizione di Chimera Tech va oltre la mera ottimizzazione delle funzionalità di bordo.

Smart Sailor aspira a trasformare radicalmente il rapporto tra l’armatore e la propria imbarcazione, offrendo un livello di controllo e consapevolezza precedentemente inimmaginabile.

Il sistema si basa su un’architettura modulare e scalabile, capace di adattarsi alle esigenze specifiche di ogni imbarcazione, dalle piccole imbarcazioni da diporto agli yacht di lusso.

Al cuore di Smart Sailor risiede un sofisticato sistema di sensori, telecamere e connettività dati, che raccolgono informazioni cruciali in tempo reale: posizione GPS, velocità del vento, profondità dell’acqua, previsioni meteorologiche, consumo energetico, stato dei sistemi di bordo.

Questi dati vengono poi elaborati da algoritmi avanzati di Intelligenza Artificiale, che forniscono all’armatore suggerimenti personalizzati per una navigazione più sicura, efficiente e piacevole.

La piattaforma non si limita a monitorare i parametri vitali dell’imbarcazione.

Offre funzionalità di automazione, consentendo la gestione remota di sistemi come l’illuminazione, il riscaldamento, la pompa di sentina e i sistemi di sicurezza.

Le modalità di ormeggio in rada sono semplificate grazie a un supporto intelligente, mentre la navigazione “smart” integra dati ambientali con percorsi ottimizzati e avvisi di pericolo imminente.

La filosofia di Chimera Tech si riflette nella progettazione di un’interfaccia utente intuitiva, ispirata alle più moderne tecnologie di domotica e smart home.

L’obiettivo è rendere l’accesso e la gestione delle funzionalità di Smart Sailor accessibili anche a utenti non esperti di tecnologia.

Smart Sailor rappresenta un’evoluzione significativa nel settore nautico, un ponte tra la tradizione della navigazione e le potenzialità offerte dalla quarta rivoluzione industriale.

Chimera Tech mira a democratizzare l’accesso a tecnologie avanzate, rendendo la navigazione più sicura, efficiente e gratificante per tutti.

La piattaforma sarà presentata ufficialmente al prestigioso salone nautico di Cannes (9-14 settembre) e successivamente a quello di Genova (18-23 settembre), allo stand della regione Lazio, dove Marco Chimenti, fondatore e CEO di Chimera Tech, illustrerà in dettaglio le caratteristiche e le potenzialità di questa innovativa soluzione.